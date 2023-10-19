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2黨支持者認民主失敗 可接受暴力推翻

記者張聲肇／綜合報導
維吉尼亞大學民調發現，41%拜登支持者和38%川普粉絲「可以接受」使用暴力讓對方陣營無法達成政治目標，顯示美式民主出現危機。(美聯社)
維吉尼亞大學民調發現，41%拜登支持者和38%川普粉絲「可以接受」使用暴力讓對方陣營無法達成政治目標，顯示美式民主出現危機。(美聯社)

維吉尼亞大學(University of Virginia，UVA)民調發現，31%的川普支持者和24%挺拜登的人都認為，美式民主制度逐漸行不通了；更讓人驚心的是，這份民調顯示，41%拜登支持者和38%川普粉絲「可以接受」使用暴力讓對方陣營無法達成政治目標。

UVA政治中心從8月25日到9月11日，徵詢2008名有登記黨籍或投票傾向的選民，誤差率在正負2.2個百分點之間。

川普支持者中，有30%認為，當國家面臨危機時，應該取消選舉；25%拜登支持者也抱持同樣想法。

41%川普支持者和30%拜登支持者贊同保守派或自由派執政的州退出美國聯邦。

挺拜登的選民，有將近一半(47%)主張，政府應該限制「歧視性或冒犯他人」的意見表達；主張限縮表達自由的川普支持者，也超過三分之一(35%)。

在共和黨2024年總統初選中民調支持度遙遙領先的川普，到現在都還在宣揚2020年選舉「舞弊」，讓他輸掉選舉的陰謀論。

正因為這種毫無根據，且已被法院一一擊破的謬論還是大有人相信，所以丕優研究中心2023年的民調發現，美國民眾對政府的信任，跌到歷史低點：僅16%相信政府「多數時候能把事情辦好」。

洛杉磯加州大學「捍衛民主計畫」主持人海森(Rick Hasen)在X社媒平台上評論說，「最新民調得出有關民主和暴力的民意，真令人難以安心」。

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