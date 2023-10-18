僑委會海外華文媒體報導大獎 美國世界日報10項入圍

2023海外華文媒體報導大獎標誌。（取材自中華民國僑委會）

中華民國僑務委員會舉辦的「2023海外華文媒體報導大獎」入圍 名單上周末揭曉，本屆以「永續發展議題下的華媒影響力」為主題，延續「聚焦台灣．報導台灣」的核心理念，今年收到來自全球20個國家地區的201件參賽作品，評審團遴選47件入圍，其中美國世界日報10件，數量最多。

僑務委員會指出，「2023海外華文媒體報導大獎」的參賽作品，展現全球性永續發展目標議題下的華媒影響力，公共事務類報導獎涵蓋自然生態、文化傳承、人權性平等多元議題；華人社區服務報導獎有許多溫暖動人的報導；而台灣亮點報導獎可看到台灣人在世界各地努力貢獻的精采故事。今年美國世界日報入圍作品，包含紐約社七件、洛杉磯 社兩件及舊金山社一件。

據僑委會公布的名單順序，平面／網路報導類：「美國中文教育20年大轉變」（1/2，丁曙／洛杉磯社）；「資源有限，招生挑戰不少」（2/2，張庭瑜／洛杉磯社）；「回歸家庭贏夥伴信賴感，創業家胡立民助特殊兒接軌主流」（江碩涵／舊金山社）；「周謨仲獲樂齡會傑出女性醫療獎推動亞裔 臨終關懷」（張筠／紐約社）；「家有精神異常兒專題報導」（趙健／洛杉磯社）；「人物／雙子二重奏敲打出台灣的聲音」（張筠／紐約社）。

廣播報導類：「是敵是友？AI繪圖太強 挿畫師會被淘汰嗎？」（何卓賢／紐約社）；「從台灣到美國 我在紐約街頭表演布袋戲」（何卓賢／紐約社）。

電視／影音報導類：「美國首位華裔民選州檢察長打破玻璃天花板」（呂賢修／紐約社）；「紐約莊嚴寺義工送書到監獄45年 助囚犯改過自新」（何卓賢／紐約社）；「因創辦YouTube成百萬富翁 陳士駿鼓勵亞裔圓夢矽谷」（呂賢修／紐約社）。

本屆海外華文媒體報導大獎將在入圍名單三大類九獎項中各選出一名優勝得主，獲頒獎座及獎金2500元；以及選出僑務電子報新聞報導獎特別獎一名優勝得主，獲頒獎牌及獎金500元。

僑委會預計2024上半年舉辦入圍者赴台參訪行程，期待透過邀請海外華媒參與相關活動，深化對台灣的瞭解。