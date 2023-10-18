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負債數十億、訴訟纏身… 連鎖藥局Rite Aid聲請破產保護

編譯陳韻涵／綜合報導
受到致命類鴉片藥物危機拖累，全美最大連鎖藥局之一的Rite Aid聲請破產保護，未來可能再關數百間分店。圖為該藥局位於紐約市布魯克林區的一間分店。(Getty Images)
受到致命類鴉片藥物危機拖累，全美最大連鎖藥局之一的Rite Aid聲請破產保護，未來可能再關數百間分店。圖為該藥局位於紐約市布魯克林區的一間分店。(Getty Images)

全美最大連鎖藥局之一的「Rite Aid」15日聲請破產保護，尋求債務重組；Rite Aid負債數十億元，營收減少且面臨數千宗聯邦、州與地方的止痛藥相關訴訟；Rite Aid過去幾個月已收掉許多間藥局，未來可能再關數百間分店。

Rite Aid於新澤西州依據破產法第11章聲請破產保護，其最大債權人包括麥卡遜(McKesson)藥廠和惠安納(Humana)保險公司。

Rite Aid目前已籌得34億5000萬元，在聲請破產期間挹注營運，旗下部分藥局將持續營業。

Rite Aid約有2100間門市，而財務整頓計畫包括關閉更多分店，並任命史坦(Jeffrey Stein)擔任執行長，領導企業重建；史坦是財務顧問公司「史坦顧問」(Stein Advisors)的創辦人，專門拯救問題企業。

穆迪投資服務公司(Moody's Investor Service)副總裁路易斯(Chedly Louis)表示，「因為他們關掉許多店，若你需要某些藥品，住家附近未必有Rite Aid藥局，消費者便會轉往對手藥局購物，這也是Rite Aid漸趨弱勢的原因。」

Rite Aid聲請破產保護，恐影響該公司逾4萬5000名員工；Rite Aid近年面臨同業競爭，包括CVS、沃博聯(Walgreens Boots Alliance)和亞馬遜(Amazon)，銷售下滑導致Rite Aid無餘裕投資其企業，更難償還債務。

截至6月，Rite Aid財務申報數據顯示，該公司負債33億元且因過度供應處方箋用的止痛藥而面臨訴訟。

Rite Aid是遭司法部追查美國致命類鴉片藥物危機根源的連鎖藥局之一，司法部3月對Rite Aid及其子公司興訟，指該公司開立過量類鴉片藥物。

司法部指控Rite Aid在知情的情況下，為數十萬張違法且含有類鴉片管制藥物的處方箋配藥；CVS和沃博聯去年底與十多州和解，同意為他們促成類鴉片藥物危機支付超過100億元和解金。

Rite Aid否認司法部的指控，但該公司股價自今年初以來已下跌80%。

金融服務公司的全球法律與重組主任雪莉‧福斯(Sarah Foss)表示，這一系列問題「創造簡直完美的風暴，破產法第11章聲請破產保護是整頓所有事情的唯一辦法」。

破產 藥局 司法部

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