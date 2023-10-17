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性勒索美國青少年 奈及利亞兄弟檔落網

編譯潘勛／綜合16日電
華府聯邦調查局大樓。(路透)
華府聯邦調查局大樓。(路透)

近年網上「性勒索」案件大增，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)日前以密西根州17歲的德梅(Jordan DeMay)因不堪兩名奈及利亞男子的勒索，而於去年自殺的案例，指出兩名嫌犯已落網，美國執法單位絕不寬貸這種罪行。

美聯社報導，雷伊表示，兩名奈及利亞男子因為傷害德梅及一些甫成年男子、青少年，在美國必遭起訴；這種犯罪既不尊重國界，那麼執法單位就會讓犯罪分子再也瞧不到國界。

警方表示，德梅原以為與自己在Instagram聊天的是個女孩，談到他的年紀，對話很快轉變為向他要露骨照。可是一等他分享他的裸照後，對話馬上變成向他勒索錢，交換對方不向德梅的親友傳那些照片，但德梅付不出錢，對方就叫他去自殺。

聯調局表示，德梅從沒跟女生交談過，躲在那個Instagram帳號後頭的是奈及利亞兩個兄弟，而且帳號是駭來的。兩嫌在線上搜尋他，用他親友的詳情來讓自己的威脅聽來像有的放矢。警方表示，兩嫌用同一手法接觸100多人。

那對奈國兄弟是沙繆及山姆森‧歐格許(Samuel and Samson Ogoshi)，住奈及利亞拉哥斯(Lagos)，兩人落網後尚未認罪。

聯調局表示，自2021年起性勒索案件大增十倍，至少3000名兒童、青少年被罪犯鎖定，導致其中十幾人自殺。很多詐取裸照陰謀源自非洲國家如奈及利亞、象牙海岸的詐騙分子。大多數被害人年紀介於14到17歲，但年僅10歲的孩子也曾被鎖定。

德梅的母親珍妮佛‧布塔(Jennifer Buta)表示，孩子生前很隨和，在校是運動員，有個女友及一堆朋友。他自殺前一晚本準備與父親去佛州遊玩。他的家人事發之後以他的死為案例，呼籲其他家長與子女談性勒索之類的騙局。

布塔表示，為人父母應該曉得這類事情會發生，德梅不會是孤例，未成年人上社媒，這種事可以很快發生，父母該讓子女了解，他們會幫忙克服一切，帶領他們走出這類困境。

聯邦調查局局長雷伊稱，美國執法單位絕不寬貸性勒索罪行。(美聯社)
聯邦調查局局長雷伊稱，美國執法單位絕不寬貸性勒索罪行。(美聯社)

佛州 密西根州 詐騙

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