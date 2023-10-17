堪州5歲童遭性侵殺害 州府被控失職

堪薩斯州五歲女童佐伊•菲利克斯遭遊民性侵殺害案，引發兒童權益團體不滿，將控告州政府失職。(美聯社)

據美聯社報導，本月初，堪薩斯州托彼卡(Topeka)貧困社區發生五歲女童遭到性侵 殺害事件，社區居民指責被害女童父母疏於照顧，同時兒童權益團體也不滿州政府未能善盡保護責任，決定提告。

據了解，五歲女童佐伊·菲利克斯(Zoey Felix)因母親酒駕入獄，而和無業父親一起流落街頭。本月2日當佐伊遭25歲遊民 切里(Mickel Cherry)性侵和傷害，緊急送醫仍宣告不治。

切里事後被捕，檢方以一級謀殺、性侵等重罪起訴，最高可能判處死刑，

國家青少年法律中心(National Center for Youth Law)執行總監沙克蒂·貝韋(Shakti Belway)直言：「社會對於支援和保護佐伊，徹底失敗，令人痛心而且完全不合理。」因此該組織決定針對兒童福利制度疏失，控告州政府。

美聯社記者查閱法院和警方紀錄後，發現佐伊原生家庭嚴重失能，其母有吸毒和家暴 前科，因此由父親取得臨時監護權，且法院對其母發出禁制令，禁止接近佐伊。

由於父母疏於照顧，佐伊不時在外遊蕩、全身髒兮兮而且經常餓肚子，無法按時上學，鄰居和老師多次報警處理，佐伊父母皆被控涉嫌虐待兒童。

鄰居莎妮奎·布萊德利(Shaniqua Bradley)表示，佐伊有時會連續一周穿著同一件衣服。身為四個孩子母親的布萊德利對於佐伊的處境相當不捨：「我責怪自己，我不斷告訴大家：『我不想送她回家，希望她母親把她交給我。』但她母親不同意。」

儘管堪州兒童暨家庭局坦承佐伊案為一場悲劇，但是兒童權益組織Appleseed副主任馮克特(Mike Fonkert)痛批當局不作為：「毫無道理，為何女童沒有被安置？」因此該組織也控告州政府失職。