拜登政府與民權聯盟和解 無證客「零容忍」政策未來8年或禁用

拜登政府與美國民權聯盟16日就無證客家庭分離政策達成和解，若獲法官批准，未來八年將停用這項政策。圖為2018年無證客家庭被捕後關在德州的鐵籠裡的資料照片。(美聯社)

川普 政府鐵腕推出打擊非法移民的「零容忍」(zero-tolerance)政策，無證移民家庭 在美墨邊境遭查緝後骨肉分離，從2017年至2021年間累計約3900名兒童與父母失散，美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)2018年代表遭拆散移民家庭對聯邦政府 提告。拜登政府與美國民權聯盟16日宣布達成和解，和解協議若獲法官批准，未來八年將禁用「零容忍」政策，曾被拆散的移民家庭則將獲得暫時合法居留身分與短期住房補助。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)16日對美聯社說：「我們希望盡一切所能，確保過去的殘忍未來不再重演。我們透過這次協議創下先例，以落實我們的目標。」

目前在共和黨2024總統初選支持度保持領先的川普，不排除如果再次贏得總統大選，上台後將在美墨邊境恢復曾經引發高度爭議的「零容忍」政策。

川普執政期間，無證移民家庭遭查緝後，家長或監護人面臨非法入境犯罪起訴而被扣押，未成年孩童則先交給衛生部安置，然後由在美親戚或擔保人(sponsors)接走。由於追蹤系統疏失，許多孩童與父母被拆散時間超過預期，甚至再不能團圓。美國民權聯盟提告後，加州南區聯邦法院法官沙布羅(Dana Sabraw)2018年下令停止骨肉分離政策之前幾天，川普早一步宣布停止措施。

美國民權聯盟統計，約有500名至1000名兒童到現在還未能父母團圓，適用和解協議的無證兒童人數可能增加。

法院紀錄顯示，受到川普移民政策影響而與兒女分離的移民家庭，可以根據和解協議向聯邦政府申請效期三年的臨時合法居留身分與工作證，還可選擇向移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)申請庇護。受影響家庭將可獲得一年的短期住房補助。

和解協議禁止聯邦政府未來八年採行導致家庭分散的「零容忍」政策，但允許基於國家安全、犯罪逮捕令、醫療緊急事件或孩童面臨人身安全威脅等特例。