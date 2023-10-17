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伊凡卡曼哈頓空中別墅實價曝光 灌水2.5倍

記者顏伶如／綜合報導
伊凡卡‧川普(右)在曼哈頓的豪華公寓價格被灌水，川普集團聲稱價值2080萬元，伊凡卡實際僅以850萬元購入。(Getty Images)
伊凡卡‧川普(右)在曼哈頓的豪華公寓價格被灌水，川普集團聲稱價值2080萬元，伊凡卡實際僅以850萬元購入。(Getty Images)

前總統川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)在紐約市曼哈頓的頂樓公寓(penthouse apartment)價值多少，在川普的紐約金融詐欺民事訴訴庭訊中成為矚目焦點；根據證人證詞及檢方舉證，伊凡卡居住的曼哈頓川普公園大道(Trump Park Avenue)大廈豪華公寓價值約被灌水2.5倍。

檢方在本月初開庭首日傳喚的第一名證人，是多年擔任川普集團會計師的「美國馬薩爾斯」(Mazars USA)會計師事務所合夥人班德爾(Donald Bender)；他作證時說，經常發現川普財務資料「數字對不上」，其中一例是伊凡卡在曼哈頓的公寓實際購價與川普申報時聲稱價格有差異。

新聞周刊(Newsweek)報導，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)指控川普集團在2011年、2012年時所申報的伊凡卡公寓價值被灌水約2.5倍；川普集團聲稱空中别墅價值2080萬元，但伊凡卡僅以850萬元買下。

在這起金融詐欺民事訴訟中，伊凡卡原本被檢方列為被告，但今年6月底改為證人。新聞周刊報導，法律專家分析，被檢方從被告改列證人，代表當事人同意與檢方有「某種程度的合作」。

川普 伊凡卡 曼哈頓

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