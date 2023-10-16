我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

乳癌宣導月 第一夫人促照X光

編譯周芳苑／綜合15日電
一名女子正在接受乳房攝影檢查。第一夫人吉兒·拜登敦促女性諮詢醫師進行乳房X光檢查或其他癌症篩檢。(美聯社)
一名女子正在接受乳房攝影檢查。第一夫人吉兒·拜登敦促女性諮詢醫師進行乳房X光檢查或其他癌症篩檢。(美聯社)

10月是乳癌宣導月(Breast Cancer Awareness Month)，第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden)敦促女性諮詢醫師進行乳房X光檢查或其他癌症篩檢，她在宣導月的新公共服務公告中表示，早期發現可挽救生命。

第一夫人在白宮玫瑰園錄製30秒廣告，她說：「10月是乳癌宣導月，我請求你們將健康擺在第一位。」

拜登夫人日前在Lifetime有線電視網播出的公共廣告中，呼籲婦女花點時間和醫生談談是否需要進行乳房X光檢查或其他癌症篩檢；她說，沒有所有人一體適用的方法，但至少可確定，早期發現癌症有助於挽救生命。

拜登夫人廣告是Lifetime年度乳癌宣導活動的一部分；除此之外，該電視網還將播出另一則公共服務廣告，當年「天才老爹」影集中的小童星普萊姆(Keshia Knight Pulliam)和電視名人兼律師林賽(Rachel Lindsay)也將做類似呼籲。

1993年以來，拜登夫人一直是乳癌教育和預防倡導者，她的四位朋友在1993年被診斷出罹患乳癌，不久後她便發起「拜登乳房健康計畫」(Biden Breast Health Initiative)，向德拉瓦州高中女生宣導早期檢測的重要性。

她和拜登總統正致力推動乳癌預防，目標是2047年前防止超過400萬人因癌症死亡，並改善癌症患者及其家人與照護者的生活品質。在拜登向國會提交的預算提案中，也曾把癌症研究納入優先事項。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，乳癌是繼皮膚癌之後，全美婦女最常罹患的癌症；乳癌致死率逐年下降，但仍是女性癌症死亡第二大原因。

全美八分之一婦女性一生中曾被診斷罹患乳癌。

拜登夫人也是全美數百萬癌症患者之一。今年稍早，她切除右眼上方和胸部的癌症病灶。

第一夫人吉兒‧拜登長久以來一直關注乳癌教育和預防。圖為吉兒‧拜登2023年3月在...
第一夫人吉兒‧拜登長久以來一直關注乳癌教育和預防。圖為吉兒‧拜登2023年3月在紐奧良路易斯安納州癌症研究中心發表演說。(美聯社)

癌症 吉兒·拜登 篩檢

上一則

2020忙抗疫疏於防癌 未來數年癌症死亡人數恐攀升

下一則

對川普受審狂言下封口令？法官陷兩難

延伸閱讀

拜登：以色列須對付哈瑪斯 但不是巴勒斯坦人

拜登：以色列須對付哈瑪斯 但不是巴勒斯坦人
美堵晶片禁令漏洞新規可能本周發布 Nvidia H800也危險

美堵晶片禁令漏洞新規可能本周發布 Nvidia H800也危險
最快本周訪以色列 拜登：以若占領加薩將是「重大錯誤」

最快本周訪以色列 拜登：以若占領加薩將是「重大錯誤」
眾院癱瘓2周 17日選舉議長

眾院癱瘓2周 17日選舉議長

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

2023-10-09 17:15
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
前總統川普(中)2017年接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(右)以及俄羅斯外長拉夫洛夫。(美聯社)

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

2023-10-09 11:16
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
社會安全局12日宣布，2024年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)為3.2%。(美聯社)

2024年社安金生活成本調整3.2% 每月多拿59元

2023-10-12 11:14

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了