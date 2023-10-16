乳癌宣導月 第一夫人促照X光

一名女子正在接受乳房攝影檢查。第一夫人吉兒·拜登敦促女性諮詢醫師進行乳房X光檢查或其他癌症篩檢。(美聯社)

10月是乳癌宣導月(Breast Cancer Awareness Month)，第一夫人吉兒·拜登 (Jill Biden)敦促女性諮詢醫師進行乳房X光檢查或其他癌症篩檢 ，她在宣導月的新公共服務公告中表示，早期發現可挽救生命。

第一夫人在白宮玫瑰園錄製30秒廣告，她說：「10月是乳癌宣導月，我請求你們將健康擺在第一位。」

拜登夫人日前在Lifetime有線電視網播出的公共廣告中，呼籲婦女花點時間和醫生談談是否需要進行乳房X光檢查或其他癌症篩檢；她說，沒有所有人一體適用的方法，但至少可確定，早期發現癌症有助於挽救生命。

拜登夫人廣告是Lifetime年度乳癌宣導活動的一部分；除此之外，該電視網還將播出另一則公共服務廣告，當年「天才老爹」影集中的小童星普萊姆(Keshia Knight Pulliam)和電視名人兼律師林賽(Rachel Lindsay)也將做類似呼籲。

1993年以來，拜登夫人一直是乳癌教育和預防倡導者，她的四位朋友在1993年被診斷出罹患乳癌，不久後她便發起「拜登乳房健康計畫」(Biden Breast Health Initiative)，向德拉瓦州高中女生宣導早期檢測的重要性。

她和拜登總統正致力推動乳癌預防，目標是2047年前防止超過400萬人因癌症死亡，並改善癌症患者及其家人與照護者的生活品質。在拜登向國會提交的預算提案中，也曾把癌症研究納入優先事項。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，乳癌是繼皮膚癌之後，全美婦女最常罹患的癌症；乳癌致死率逐年下降，但仍是女性癌症死亡第二大原因。

全美八分之一婦女性一生中曾被診斷罹患乳癌。