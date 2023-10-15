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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

存放不當 Family Dollar召回醫療類產品

編譯廖振堯／綜合14日電
由於存放方式不正確，平價連鎖雜貨店Family Dollar最近在20餘州宣布多次召回商品，內容包括從成藥到牙膏等近300項。(路透)
由於存放方式不正確，平價連鎖雜貨店Family Dollar最近在20餘州宣布多次召回商品，內容包括從成藥到牙膏等近300項。(路透)

由於存放方式不正確，平價連鎖雜貨店Family Dollar最近在20餘州宣布多次召回商品，內容包括從成藥到牙膏等近300項產品；曾在此消費過的民眾應盡速檢視是否有召回日期內的品項。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，Family Dollar於本月5日首次發布召回公告，10日由聯邦食品暨藥物管理局(FDA)再次發布，提醒消費者自願召回一系列成藥和醫療產品，主要是6月1日至9月21日間「Family Dollar保存於不符標示溫度並無意中配送到部分門市的產品」。

召回的商品範圍廣泛，包括感冒藥、止痛藥、漱口水、保溼霜、維他命等。受影響的產品於6月1日至10月4日在23個州銷售。

Family Dollar聲明稱，迄今尚未收到任何與本次召回相關的消費者投訴或疾病報告，但出於謹慎考量才先行召回，並已通知受影響的商店，要求立即檢查庫存、隔離並停止銷售任何受影響產品。

購買到任何被召回商品的消費者無需收據便可以將其退回購買地點，召回品項的完整清單以及受影響的州可以在FDA的網站上找到詳細資訊。

這並非Family Dollar首次出問題，今年春季也出現保存溫度不當的問題，當時該公司主動召回了七種Advil產品；7月時則召回5月1日至6月10日期間包括Dayquil和Crest牙膏、Purell洗手液和Coppertone防曬乳、除臭劑、乳液等數百種產品。

FDA 食品暨藥物管理局

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