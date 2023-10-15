芭本海默助長 電影院員工組工會

今夏兩部賣座電影「芭比 」與「奧本海默」帶來空前人潮，也讓飽受人手不足和情緒壓力之苦的戲院員工下定決心加入工會。(美聯社)

正當好萊塢大片廠與演員工會勞資爭議鬧得不可開交之際，電影院 員工也開始籌組工會。

以紐約曼哈頓的阿拉莫繪圖室電影院(Alamo Drafthouse Cinema)為例，今夏兩部賣座電影「芭比 」與「奧本海默」的空前人潮，就讓飽受人手不足和情緒壓力之苦的戲院員工下定決心加入工會。戲院服務員奎克(Maggie Quick) 說：「『芭本海默』(Barbenheime)確實把我們逼到了極限。」數十名員工本周投票，近三分之二支持與聯合汽車工會(UAW)Local 2179支會合作。該連鎖戲院的布魯克林 影城員工更搶先在9月就加入同一工會。

「我們非常高興能與布魯克林團結前進，」奎克說：「現在我們有人數優勢，希望看到一些真正變化。」

電影院本身的工會活動擴大趨勢，始自疫情期間。過去兩年來，包括紐約的「電影論壇」(Film Forum)戲院和經典電影資料館(Anthology Film Archive)、麻州的安赫斯特電影院(Amherst Cinema)以及舊金山和德州奧斯汀的阿拉莫繪圖室影城，都已成立或正試圖組織工會。

有些戲院邁向工會之路進展順利。安赫斯特電影院業主認同工會成立，今年稍早與工會達成合約。電影論壇戲院員工2022年加入工會，去年夏天與資方簽訂5年合約，工資平均提高12%。去年，經典電影資料館員工罷工一天，後來業主同意條款。

代表電影論壇戲院和經典電影資料館工會的UAW Local 2110主席布魯達斯托娃(Olga Brudastova)表示，「情況總體而言相當和平。」電影論壇總經理波頓(Chad Bolton)聲明表示，該合約內容經過「深思熟慮」。

但阿拉莫繪圖室連鎖影城員工告訴美聯社，之前公司一直抵制籌組工會；紐約阿拉莫管理層還曾張貼傳單敦促工人不要加入工會。

全美私營企業員工目前只有6%加入工會，遠低於1950年代的35%。但許多行業員工最近陸續成立組織，且行動得到公眾支持。