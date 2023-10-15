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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

急診室暴力受害者 非裔比率高

編譯周芳苑／綜合14日電
根據聯邦疾病防治中心調查， 2019到2021年間全國醫院急診室每年約有150萬例暴力攻擊受害者就診，多半與都會區非裔年輕人有關。(美聯社)
根據聯邦疾病防治中心調查， 2019到2021年間全國醫院急診室每年約有150萬例暴力攻擊受害者就診，多半與都會區非裔年輕人有關。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)報告顯示， 2019到2021年全國醫院急診室每年約有150萬例暴力攻擊受害者就診，多半與都會區非裔年輕人有關。

CDC稱，非性侵的暴力攻擊受害者就診比率佔所有非致命傷害的4.4%，平均為每1000人中4.5例，多數是遭徒手和拳頭毆打等方式攻擊。

這份報告以全國健康調查樣本為基礎，包括救護車數據；共同作者，CDC衛生統計學者戴維斯(Danielle Davis)表示，報告提供了依賴緊急服務的襲擊受害者特徵和族裔、城鄉及性別差異。

戴維斯說，多數因襲擊到急診室就診的患者介於25至44歲間，種族差異頗大，非裔和西語裔比例最高。

CDC並未就2016至2018年急診室襲擊事件提出報告，但戴維斯說，一項未發表的分析顯示最新數據與過去大同小異，早期研究顯示，非裔比其他族裔更常進出急診室。

報告稱，2019至2021年間接受急診治療的多數暴力受害者是透過公共健康保險支付就醫費。

依族裔分，每1000人中，非裔為13.8例、西語裔4.6例、白人3.1例，其他族裔1.4例。

城市醫院的暴力受害急診就診率較高，每年每千人平均4.9例，高於非城市地區的2例；男性略高於女性，分別為4.9例和4.2例。

美利堅大學(American University)反種族主義研究與政策中心教授迪賓加(Omékongo Dibinga)稱，研究結果證實都會區自二戰以來的種族、貧窮和青少年犯罪模式；這些族群並非天生有問題，問題在於居這社區的生活條件，而且是政府領導人忽視、故意造成。

CDC報告包括其他攻擊類別，諸如使用各種物體、爆裂物、機動車輛和手槍進行攻擊；基於樣本數有限，並未單獨估計槍枝襲擊。

CDC 非裔 聯邦疾病防治中心

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