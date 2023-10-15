明州威州大型醫療系統 醫師組工會

明尼蘇達州和威斯康辛州大型非營利醫療系統的醫師，投票通過組成工會。(美聯社)

專業人才對職場環境不滿又有新例證；明尼蘇達州和威斯康辛州大型非營利醫療系統的醫師，投票 通過組成工會。

紐約時報報導，雅林納健康醫院系統(Allina Health System)旗下50個診所共計約400名基礎醫療醫師與急診醫師，組成美國規模最大的私人機構醫師工會。在這些診所任職的150多名專業護理師(nurse practitioners，NPs)與醫師助理(physician assistants)同樣有資格投票，並將加入工會，工會將由服務業雇員國際工會(SEIU)當地分會委任。

負責舉辦投票的全國勞工關係局(NLRB)公布投票結果為325票對200票，通過組成工會，另有24票投票資格有待釐清。

雅林納發表聲明說，雖然對於醫師決定組成工會的結果感到失望，但仍將持續努力創造讓所有員工都覺得受到支持、獲得重視的文化。

報導指出，長期人力不足是醫師最苦惱的問題，導致醫護人員身心俱疲，更讓病患安全面臨威脅。

參與籌組工會的家醫科醫師可拉‧華爾許(Cora Walsh)說，醫師為病患看診的空檔，要處理處方藥品取藥、回答病患的詢問電話與簡訊，還要查看病患的各種檢測 報告。

華爾許表示，如果診所人力充足，醫師就能獲得足夠支援，協助降低龐大的工作負荷，但如果人手不夠，工作量就沒辦法減少。她說，自己跟其他醫師同僚經常每晚要花1至2小時處理電郵，很擔心人力不足導致工作累積越來越多，可能因此出錯。

同樣參與籌組工會的醫師霍夫曼(Matt Hoffman)說，感覺無力幫病患爭取更好服務，也無法向上級反映每天工作需要哪些支援。

雅林納診所醫師投票組成工會之前，堪薩斯市剛發生藥劑師罷工 事件，問題癥結同樣與人力不足有關。

建築師、科技業員工等不同領域的專業人才，近年紛紛爭取組織工會，護士、教師等行業爭取改善待遇時則揚言罷工。