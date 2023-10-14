康乃狄克黑熊入侵婦人家 叼走一袋雞肉揚長而去

Ring監視器影片顯示，這隻大熊在屋主的冰箱裡翻找。（取材自福斯數位新聞）

一頭大黑熊11日被監視保全鏡頭拍到闖入康乃狄克州 巴克姆斯特德(Barkhamsted)一戶婦人家廚房，用前爪嫻熟打開冰箱冰櫃，翻揀後決定叼走一袋雞肉，再由一旁被撬開的窗戶跳躍而出，慢條斯理地走入附近林中。

福斯數位新聞(Fox News Digital)13日報導，海倫娜‧胡利斯(Helena Houlis)家中使用Ring保全鏡頭，11日拍到那頭大膽的黑熊先出現在她家客廳，接下來決定跟著味覺走，來到廚房，再用熊爪俐落地打開冰櫃，翻找一番，再認定一袋冰凍雞肉，應該是自己最想吃的東西。

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保全鏡頭拍到，幾秒之後，黑熊叼起那袋雞肉，跨在冰櫃邊緣，一躍而上右方撬開的窗戶，左顧右盼再跳下，姿態悠閑地踱度離去，消失在附近樹林。

屋主表示，闖空門事件發生時，她不在家，但手機通知她有人或者有東西進入她家；她表示，這隻敏捷的黑熊應該是設法撬開窗戶後闖入的。

胡利斯表示，黑熊並未造成什麼損失，是有找到狗糧袋子，沿路撒狗糧，還有留下很多熊毛。

康乃狄克州能源環境保護廳(DEEP)表示，黑熊很聰明，嗅覺很強，可以查出最輕微的食物氣味，因此可能來到人類露營營地，或者居民住家附近。