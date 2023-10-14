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時薪調漲達協議 加州25元、其他州23元 凱瑟醫療罷工結束

記者張聲肇／綜合報導
美國歷來規模最大的醫療人員罷工13日結束，凱瑟醫療集團與工會達成協議，7萬5000名員工返回工作崗位。圖為一名參加洛杉磯罷工的員工在罷工結束後，和丈夫在街頭跳舞。(美聯社)
美國歷來規模最大的醫療人員罷工13日結束，凱瑟醫療集團與工會達成協議，7萬5000名員工返回工作崗位。圖為一名參加洛杉磯罷工的員工在罷工結束後，和丈夫在街頭跳舞。(美聯社)

凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)與工會13日達成協議，加州工會會員最低時薪調為25元，其他州的會員調為23元，為期三年，並回溯自10月1日起實施，7萬5000名上周發起美國健保史上最大規模罷工的從業人員，同意回到工作崗位。

路透報導指出，美國整個健保行業，包括藥局及Tenet健保體系等醫院，員工對薪資待遇及工作條件的不滿，由本次罷工事件，可見一斑。

凱瑟第一線員工與資方達成的協議，還包括未來四年總加薪21%，增加考績獎金，加強職涯發展輔導及在職訓練。

此協議需經凱瑟集團8萬5000多名員工確認後才生效；員工預定18日開始投票。

上期的四年勞資協議9月30日到期後，雙方談判的重點是提高基本工資和補充人力，認真面對勞工短缺的問題。

資方與工會代表12日在加州灣區一家大飯店見面，這是罷工72小時後展開的首輪談判破裂後，雙方再度面對面協商，勞工部代理部長蘇維思居中協調。

蘇維思說，「他們在奧克蘭達成的成就對第一線勞工、凱瑟集團以及雙方共同照護的病患，都是大好消息」。

凱瑟醫療集團有2萬4000名醫生、6萬8000名護士和21萬3000名技術、文書與行政人員，在八個州和華府特區共服務1300萬人，是全國最大的醫療體系之一。

凱瑟集團承認人力不足，因為新冠疫情爆發後，醫療人員普遍「累癱了」，5萬名醫療人員因此離職，剩下的更不勝負荷，最終導致上周大罷工。

醫療界從業人員的罷工，反映美國各行各業勞工在通膨高漲年代，日漸嚴重的經濟剝奪感。汽車工人聯合會對三大汽車公司展開的罷工已持續一個月，如今更擴大到福特全球各地的大廠。好萊塢演員工會的罷工也在12日激化，資方若不提高待遇，勞方誓不罷休。

勞工部說，過去健保業界最大規模的罷工紀錄是2018年，共5萬3000人參加。

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