我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

民調顯示 3大車廠罷工 多數民眾挺工人

編譯徐薏茹／綜合13日電
民調顯示，大多數美國人支持聯合汽車工會要求底特律三大車廠給工人更高薪資的訴求，但對工人提出的其他要求則立場不一。圖為罷工工人在肯塔基州福特汽車卡車廠外示威。(路透)
民調顯示，大多數美國人支持聯合汽車工會要求底特律三大車廠給工人更高薪資的訴求，但對工人提出的其他要求則立場不一。圖為罷工工人在肯塔基州福特汽車卡車廠外示威。(路透)

美聯社與NORC公共事務研究中心的民調表明，大多數美國人支持聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)為底特律三大車廠的罷工工人爭取更高的薪資，但對於工人其他要求的看法則較不一致。

該民調顯示，36%美國人支持理解工人與車廠的爭執，9%支持車廠，其餘則支持雙方或都不支持。

對車廠工人罷工的支持率低於對好萊塢編劇與演員大罷工的支持，美聯社與NORC上個月的民調顯示55%國人支持好萊塢罷工。儘管如此，新民調仍進一步證明美國人民對工會的支持。

在美聯社與NORC的這項最新調查中，51%受訪者認為工會對美國工人有幫助，僅15%認為工會對勞動人口有害；約三分之一受訪者認為工會有助於美國經濟，22%認為工會損害經濟。

蓋洛普(Gallup)8月實行的一項民調表明，67%國人支持工會，比2022年減少四個百分點，但遠高於2009年的48%低點。

瑞秋·柯林斯(Rachel Collins)是一名五年級教師，也是芝加哥的工會成員，她希望UAW罷工能幫助反轉長期下滑的勞工勢力，並提高整體經濟勞動力的薪酬，「太久以來，勞工一直是國家的中樞，但卻從未享有應有的報酬，過去50年我們看到勞工階級衰落，億萬富翁和企業崛起，他們不斷索取，卻未給予勞工任何好處」。

六成的民調受訪者認為給予車廠工人更好的薪酬是好事，八成民主黨人和不到一半的共和黨人樂見工人加薪。

對工人的普遍同情也有黨派之分，55%的民主黨人支持車廠工人，共和黨支持率僅22%，大多數共和黨人表示兩邊都支持，或者都不支持。

對於UAW除了加薪之外的特殊要求，國人的意見較不明確，38%受訪者認為UAW要求一周工作四天是件好事，但21%認為這是個壞主意。

對於限制車廠雇用臨時勞工，或是要求電動車與零件必須由工會工人生產，公眾持正面看法的比例略高於負面看法，但也有許多人表示不確定或不發表意見。

民調 勞工 罷工

上一則

輪軸螺栓裂化 福特召回23.8萬輛「探險家」多功能車

下一則

時薪調漲達協議 加州25元、其他州23元 凱瑟醫療罷工結束

延伸閱讀

凱瑟醫療勞資達協議 美醫療業史最大罷工落幕

凱瑟醫療勞資達協議 美醫療業史最大罷工落幕
剝奪感重 工人薪資下滑 但美三大車廠的CEO們 三年抱回10億美元

剝奪感重 工人薪資下滑 但美三大車廠的CEO們 三年抱回10億美元
眾院議長僵局 共和黨高層密會 尋求民主黨奧援

眾院議長僵局 共和黨高層密會 尋求民主黨奧援
97%贊成…舊金山教師工會 授權發動罷工

97%贊成…舊金山教師工會 授權發動罷工

熱門新聞

美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到30歲女子皮尼克斯對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，皮尼克斯已經遭到任職德Capital Rx公司開除。照片翻攝：Reddit

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

2023-10-06 12:59
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

2023-10-09 17:15
美國華盛頓特區一間藥妝店，遭45名未成年小偷行搶，店內幾乎被洗劫一空。（翻攝自X @martytaka777）

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

2023-10-06 19:09
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
前總統川普(中)2017年接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(右)以及俄羅斯外長拉夫洛夫。(美聯社)

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

2023-10-09 11:16
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡