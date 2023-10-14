民調顯示 3大車廠罷工 多數民眾挺工人

民調顯示，大多數美國人支持聯合汽車工會要求底特律三大車廠給工人更高薪資的訴求，但對工人提出的其他要求則立場不一。圖為罷工工人在肯塔基州福特汽車卡車廠外示威。(路透)

美聯社與NORC公共事務研究中心的民調 表明，大多數美國人支持聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)為底特律三大車廠的罷工 工人爭取更高的薪資，但對於工人其他要求的看法則較不一致。

該民調顯示，36%美國人支持理解工人與車廠的爭執，9%支持車廠，其餘則支持雙方或都不支持。

對車廠工人罷工的支持率低於對好萊塢編劇與演員大罷工的支持，美聯社與NORC上個月的民調顯示55%國人支持好萊塢罷工。儘管如此，新民調仍進一步證明美國人民對工會的支持。

在美聯社與NORC的這項最新調查中，51%受訪者認為工會對美國工人有幫助，僅15%認為工會對勞動人口有害；約三分之一受訪者認為工會有助於美國經濟，22%認為工會損害經濟。

蓋洛普(Gallup)8月實行的一項民調表明，67%國人支持工會，比2022年減少四個百分點，但遠高於2009年的48%低點。

瑞秋·柯林斯(Rachel Collins)是一名五年級教師，也是芝加哥的工會成員，她希望UAW罷工能幫助反轉長期下滑的勞工 勢力，並提高整體經濟勞動力的薪酬，「太久以來，勞工一直是國家的中樞，但卻從未享有應有的報酬，過去50年我們看到勞工階級衰落，億萬富翁和企業崛起，他們不斷索取，卻未給予勞工任何好處」。

六成的民調受訪者認為給予車廠工人更好的薪酬是好事，八成民主黨人和不到一半的共和黨人樂見工人加薪。

對工人的普遍同情也有黨派之分，55%的民主黨人支持車廠工人，共和黨支持率僅22%，大多數共和黨人表示兩邊都支持，或者都不支持。

對於UAW除了加薪之外的特殊要求，國人的意見較不明確，38%受訪者認為UAW要求一周工作四天是件好事，但21%認為這是個壞主意。

對於限制車廠雇用臨時勞工，或是要求電動車與零件必須由工會工人生產，公眾持正面看法的比例略高於負面看法，但也有許多人表示不確定或不發表意見。