民調顯示 3大車廠罷工 多數民眾挺工人
美聯社與NORC公共事務研究中心的民調表明，大多數美國人支持聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)為底特律三大車廠的罷工工人爭取更高的薪資，但對於工人其他要求的看法則較不一致。
該民調顯示，36%美國人支持理解工人與車廠的爭執，9%支持車廠，其餘則支持雙方或都不支持。
對車廠工人罷工的支持率低於對好萊塢編劇與演員大罷工的支持，美聯社與NORC上個月的民調顯示55%國人支持好萊塢罷工。儘管如此，新民調仍進一步證明美國人民對工會的支持。
在美聯社與NORC的這項最新調查中，51%受訪者認為工會對美國工人有幫助，僅15%認為工會對勞動人口有害；約三分之一受訪者認為工會有助於美國經濟，22%認為工會損害經濟。
蓋洛普(Gallup)8月實行的一項民調表明，67%國人支持工會，比2022年減少四個百分點，但遠高於2009年的48%低點。
瑞秋·柯林斯(Rachel Collins)是一名五年級教師，也是芝加哥的工會成員，她希望UAW罷工能幫助反轉長期下滑的勞工勢力，並提高整體經濟勞動力的薪酬，「太久以來，勞工一直是國家的中樞，但卻從未享有應有的報酬，過去50年我們看到勞工階級衰落，億萬富翁和企業崛起，他們不斷索取，卻未給予勞工任何好處」。
六成的民調受訪者認為給予車廠工人更好的薪酬是好事，八成民主黨人和不到一半的共和黨人樂見工人加薪。
對工人的普遍同情也有黨派之分，55%的民主黨人支持車廠工人，共和黨支持率僅22%，大多數共和黨人表示兩邊都支持，或者都不支持。
對於UAW除了加薪之外的特殊要求，國人的意見較不明確，38%受訪者認為UAW要求一周工作四天是件好事，但21%認為這是個壞主意。
對於限制車廠雇用臨時勞工，或是要求電動車與零件必須由工會工人生產，公眾持正面看法的比例略高於負面看法，但也有許多人表示不確定或不發表意見。
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