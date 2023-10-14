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紅藍卡B部分保費 明年漲6% 每月約增10元

記者胡玉立／綜合報導
醫療保險和醫療補助服務中心宣布，2024年聯邦醫療保險(紅藍卡)B部分每月保費，將調漲6%，相當於10元左右。圖為聯邦醫療保險手冊。(美聯社)
醫療保險和醫療補助服務中心宣布，2024年聯邦醫療保險(紅藍卡)B部分每月保費，將調漲6%，相當於10元左右。圖為聯邦醫療保險手冊。(美聯社)

醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)宣布，2024年聯邦醫療保險(Medicare，又稱紅藍卡)B部分每月保費，將調漲6%。

2024年紅藍卡B部分(Part B)保費(premiums)將從每月164.90元增至174.70元，調漲9.80元；B部分受益人年度自付額(deductibles)將從226元增至240元。

此調漲與醫療保險董事會(Medicare Board of Trustees)今年稍早估計的2024年保費一致；紅藍卡B部分保費2023年曾出現十多年來的首次下降。

紅藍卡B部分是普通保險，承保醫療必需服務和預防性服務；包括門診和家庭保健、部分門診處方藥、預防性服務如疫苗注射、年度體檢、心理健康服務、救護車服務和醫療用品設備等。

CMS於12日表示，2024年B部分標準保費和自付額調漲，主要是預期醫療保健支出會增加，另有少部分是為了醫院門診前景支付系統(Hospital Outpatient Prospective Payment System，HOPPS)在2018-2022年實施340B藥品支付政策而採取的補救措施。

340B藥品定價計畫(340B Drug Pricing Program)於1992年制定，要求參與醫療補助(Medicaid，又稱白卡)的藥廠以大幅折扣價格提供合格醫療保健組織門診藥品。

2018年以前，合格醫院的紅藍卡B部分承保門診藥品報銷比例，是藥品平均售價加6%；但CMS在2017年將報銷比例改為平均售價減22.5%，稱如此才更準確反映340B計畫合格醫院產生的成本。此更新費率在2018年至2022年生效，後來最高法院以聯邦政府並未事先調查醫院購置成本為由，裁定為非法。

CMS針對該訴訟提供補救措施，部分作法是對受到2018年至2022年新支付政策影響的醫院，提供一次性款項；CMS估計這些實體應收金額比其實得款項少了約105億元。

聯邦醫療保險 紅藍卡 保費

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