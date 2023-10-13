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防癌協會報告：年輕女性罹患肺癌機率高於男性

編譯周芳苑／綜合12日電
美國防癌協會公布調查顯示，美國35至54歲女性肺癌罹患率高於同齡層男性，打破多發生在高齡男性菸民身上的迷思。圖為肺癌患者的胸部X光照片。(美聯社)
美國防癌協會公布調查顯示，美國35至54歲女性肺癌罹患率高於同齡層男性，打破多發生在高齡男性菸民身上的迷思。圖為肺癌患者的胸部X光照片。(美聯社)

數十年來全美肺癌新增病例發生率穩步下降，但35至54歲相對年輕的族群中，女性罹患比率高於男性，每10萬罹癌者多出1至2人，顛覆肺癌是男性老菸槍專利的普遍認知，研究人員正致力探索原因。

美國防癌協會(American Cancer Society)12日公布報告，1992至2019年，全美肺癌新增病例由每10萬人約65例降至42例，但年輕男女罹癌率出現差距。

越來越多證據強調女性罹患肺癌風險。

肺癌仍是全美癌症死亡主要原因；聯邦疾病防治中心(CDC)估計，全國每年約有19萬7000人罹患肺癌。

丹娜-法伯癌症研究所(Dana-Farber Cancer Institute)胸腔腫瘤學家弗洛雷斯(Narjust Florez)說，人們以為只有數十年菸齡的老年男性才會得肺癌，事實上全美每天有數百名女性死於肺癌。

美國防癌協會負資深副會長傑馬爾(Ahmedin Jemal)是這項研究作者之一，他說，抽菸仍是肺癌主因，女性戒菸速度較慢。

但傑馬爾說，約15%至20%女性肺癌患者從不抽菸；西北大學盧里癌症中心(Lurie Cancer Center at Northwestern Medicine)胸腔腫瘤科醫學主任帕特爾(Jyoti Patel)說，二手煙、女性代謝致癌物方式與男性不同都是原因。

約翰霍普金斯金默癌症中心(Johns Hopkins Kimmel Cancer Center)副教授福特(Patrick Forde)稱，肺癌與空氣污染有關，女性特別容易因此罹癌；CDC提到一種自然生成的無味氣體「氡氣」(radon)，是造成肺癌的第二大原因，可能在家裡積聚。

美國預防服務工作組(U.S. Preventive Services Task Force)2021年擴大肺癌篩檢範圍，包括50至80歲、持續至少20年每天至少抽一包菸、目前還在抽菸或15年內戒菸的人都該每年接受斷層掃描，聯邦醫療(Medicare)和多數保險都有全額給付。

肺癌往往晚期才被發現，人人都該了解肺癌初期病徵。早期症狀包括持續咳嗽六周以上、上背部疼痛、呼吸急促和不明原因體重減輕，有些人聲音變沙啞，嚴重時咳血。

癌症 腫瘤 聯邦疾病防治中心

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