我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

17.6億勁球大獎 加州一票獨得

記者胡玉立／綜合報導
加州Midway Market & Liquor賣出彩金17億6500萬元的勁球彩券後，樂透局官員12日一早就在該店門口掛上「億萬富翁在此誕生」的橫幅。(美聯社)
加州Midway Market & Liquor賣出彩金17億6500萬元的勁球彩券後，樂透局官員12日一早就在該店門口掛上「億萬富翁在此誕生」的橫幅。(美聯社)

勁球(Powerball)大獎在多達35次無人中獎後，終於在11日晚間第36次搖獎時，被加州一張彩券贏走彩券史上第二高額獎金17億6500萬元。頭獎號碼為：22、24、40、52、64和特別號10。

賣出彩金17億6500萬元勁球彩券的加州Midway Market & Liqu...
賣出彩金17億6500萬元勁球彩券的加州Midway Market & Liquor，也獲得百萬花紅。(美聯社)

加州彩券公司表示，中獎彩券是在弗雷澤公園(Frazier Park)烈酒店Midway Market & Liquor售出。在一夜致富夢想刺激下，人們蜂擁排隊搶購勁球彩券，最終讓11日晚上開出的頭獎金額，超出之前公開預估的17億3000萬元。

弗雷澤公園位於洛杉磯以北約75哩，居民約2600人。賣出頭奬彩券的烈酒店Midway Market & Liquor工作人員告訴KCAL電視台，「電話一直響個不停，大家都來說恭喜。真是太瘋狂了。」

自稱杜克的這名員工笑稱，「很多每天都來買彩券的老顧客會對我說：『如果我贏了，會送你一輛卡車。』現在有人欠我一輛新卡車，我等著拿。」杜克認為中獎幸運兒應是當地居民。

史上最高額大獎20億4000萬元在去年11月創下，當時也是被加州一名玩家中走。在這次開出頭獎17億6500萬元之前的大獎中獎地點，也是加州；而美國史上第六高彩券獎金、威力球第三高彩金10億8000萬元，於7月19日也是由一位加州玩家贏走。

中得這筆17億6500萬元鉅額頭獎者，若選擇為期30年的年金支付方案才能收到如此大筆金額。若選擇以現金一次支付，估計最後入袋金額為7億7410萬元。過去絕大多數獲獎者都是選擇一次性領取。

歷來累積最多次的抽獎紀錄是在2021年和2022年創下，總計抽獎41次。勁球彩券賠率為2.922億分之一，中獎機率極低。但也因為一直無人中獎，獎金才會愈滾愈大。12日晚開奬前，許多彩券店家大排長龍，花2元求一夜致富的人氣爆增。

加州 勁球 三高

上一則

CIA承認暗助1953年伊朗政變 推翻民選政府確立獨裁政權

下一則

禽流感再起 南達科他州和猶他州2火雞養殖場傳災情

延伸閱讀

高通加州裁員逾1200人 分析師：對手機市場復甦信心不足

高通加州裁員逾1200人 分析師：對手機市場復甦信心不足
以色列音樂節襲擊 加州女孩躲死人堆7小時

以色列音樂節襲擊 加州女孩躲死人堆7小時
沒有紐約或加州城市 這是最受通膨影響的美國五大都會區

沒有紐約或加州城市 這是最受通膨影響的美國五大都會區
加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

熱門新聞

美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到30歲女子皮尼克斯對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，皮尼克斯已經遭到任職德Capital Rx公司開除。照片翻攝：Reddit

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

2023-10-06 12:59
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

2023-10-09 17:15
美國華盛頓特區一間藥妝店，遭45名未成年小偷行搶，店內幾乎被洗劫一空。（翻攝自X @martytaka777）

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

2023-10-06 19:09
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
前總統川普(中)2017年接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(右)以及俄羅斯外長拉夫洛夫。(美聯社)

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

2023-10-09 11:16
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道