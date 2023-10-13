17.6億勁球大獎 加州一票獨得

加州Midway Market & Liquor賣出彩金17億6500萬元的勁球彩券後，樂透局官員12日一早就在該店門口掛上「億萬富翁在此誕生」的橫幅。(美聯社)

勁球 (Powerball)大獎在多達35次無人中獎後，終於在11日晚間第36次搖獎時，被加州 一張彩券贏走彩券史上第二高額獎金17億6500萬元。頭獎號碼為：22、24、40、52、64和特別號10。

賣出彩金17億6500萬元勁球彩券的加州Midway Market & Liquor，也獲得百萬花紅。(美聯社)

加州彩券公司表示，中獎彩券是在弗雷澤公園(Frazier Park)烈酒店Midway Market & Liquor售出。在一夜致富夢想刺激下，人們蜂擁排隊搶購勁球彩券，最終讓11日晚上開出的頭獎金額，超出之前公開預估的17億3000萬元。

弗雷澤公園位於洛杉磯以北約75哩，居民約2600人。賣出頭奬彩券的烈酒店Midway Market & Liquor工作人員告訴KCAL電視台，「電話一直響個不停，大家都來說恭喜。真是太瘋狂了。」

自稱杜克的這名員工笑稱，「很多每天都來買彩券的老顧客會對我說：『如果我贏了，會送你一輛卡車。』現在有人欠我一輛新卡車，我等著拿。」杜克認為中獎幸運兒應是當地居民。

史上最高額大獎20億4000萬元在去年11月創下，當時也是被加州一名玩家中走。在這次開出頭獎17億6500萬元之前的大獎中獎地點，也是加州；而美國史上第六高彩券獎金、威力球第三高 彩金10億8000萬元，於7月19日也是由一位加州玩家贏走。

中得這筆17億6500萬元鉅額頭獎者，若選擇為期30年的年金支付方案才能收到如此大筆金額。若選擇以現金一次支付，估計最後入袋金額為7億7410萬元。過去絕大多數獲獎者都是選擇一次性領取。

歷來累積最多次的抽獎紀錄是在2021年和2022年創下，總計抽獎41次。勁球彩券賠率為2.922億分之一，中獎機率極低。但也因為一直無人中獎，獎金才會愈滾愈大。12日晚開奬前，許多彩券店家大排長龍，花2元求一夜致富的人氣爆增。