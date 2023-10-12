持續4周…汽車工人罷工再擴大 肯州福特卡車廠加入

一名六歲女童騎在父親的肩膀上，加入肯塔基州福特卡車製造廠的罷工行列。(路透)

聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)11日宣布擴大針對「底特律三巨頭」的罷工 行動，肯塔基州 路易斯維爾(Louisville)福特卡車製造廠工會成員已加入抗爭行列。

11日傍晚6時30分左右，福特汽車位於路易斯維爾卡車製造廠的8700多名聯合汽車工會成員突然罷工。這間工廠生產福特熱銷的F系列皮卡及大型多功能車(SUV)。

聯合汽車工會主席范恩(Shawn Fain)說，工會等待已久，但福特卻仍無法理解工會爭取更公平契約待遇的訴求。

福特表示，擴大罷工行動是「非常不負責任」的作法，但並不感到意外，因為UAW高層主管已經發表聲明宣稱，要讓汽車產業陷入混亂，讓底特律車商嘗到苦頭。

底特律三大車商已經裁減將近4800名原本在未受UAW抗爭影響的工廠員工。UAW這次發動串聯罷工，持續已將近四周。

車商表示，受到罷工影響所以被迫裁員 。一起案例是，有一家組裝廠由於使用零件是來自正在罷工中的工廠，無料可用，結果因此裁員。

不過，車商的說法遭UAW反駁。工會表示，車商沒必要裁員，裁員其實是車商的施壓伎倆，企圖逼迫工會成員在與車商協商過程中，接受待遇較差的條件。受到裁員衝擊的車廠分布於密西根、俄亥俄、伊利諾、堪薩斯、印第安納和紐約等六州。

汽車行業數據預測公司(AutoForecast Solutions，AFS)分析師費奧拉尼(Sam Fiorani)說，裁員反映出罷工造成車商虧損的現實，讓生產力降低的工廠放慢速度或暫停，可避免虧損進一步擴大。

費奧拉尼說，如果工廠正常生產力是100%，產量降到30%或40%時，沒必要繼續運作。