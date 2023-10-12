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紅藍卡10月15日開放登記 專家提醒注意4大要項

記者顏伶如／綜合報導
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)自10月15日起開放登記，專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。(美聯社)
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)自10月15日起開放登記，專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。(美聯社)

俗稱紅藍卡聯邦醫療保險(Medicare)自10月15日起開放登記，華盛頓郵報11日報導，民眾可自行挑選健保計畫。專家建議要確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。

紅藍卡開放登記期從10月15日至12月7日止，選擇透過健保交易市場平台(Marketplace)參加2024年計畫的消費者，辦理登記的期限為11月1日至1月15日。

健保政策分析師諾瑞斯(Louise Norris)指出，民眾最常出現的錯誤是因為怕麻煩而一直使用相同方案，結果不但浪費錢，還可能錯失真正有幫助的福利。或許民眾經過比較之後，決定留在目前方案，但不要盲目為之。

報導指出，紅藍卡登記注意事項包括：

1.檢查參加計畫內容

開放登記期收到的所有檔案都要仔細查看，去年參加的計畫，明年可能不再合適。舉例來說，自付款(co-payments)、自付額(deductibles)金額可能改變，某些醫師可能已離開目前投保計畫所屬的醫療系統。處方藥物如果不再列入給付範圍，就要考慮更改其他方案。

2.善用網路諮詢等資源

網路資源讓比較各種方案變得更加簡便。登入Medicare.gov網站後，選擇「尋找健保與藥品計畫」(Find health & drug plans)，可查看自掏腰包的花費高低。網站上可瀏覽2024年健保交易市場平台的各種計畫並查看價格。

3.運用彈性支出帳戶(FSA)、家屬照護彈性支用帳戶(DCFSA)、醫療儲存帳戶(HSA)

這些帳戶開立之後，從稅前薪資扣除的款項，可用來支應自掏腰包開銷以及家屬照護花費。年收入的稅收級距(tax bracket)越高，能夠存款的額度越多。

諾瑞斯說，雖然FSA彈性支出帳戶可在一年當中從薪水扣款，但全年額度在參加第一天就可使用；如果離職或換工作，但FSA資金還沒用完，存款將因此損失，HSA醫療儲存帳戶即使離職仍跟隨帳戶持有人，沒有「不用完就失去」(use it or lose it)的規定。

4.了解自己有哪些投保項目

即使雇主提供人壽保險，對於健康良好的民眾來說，在開放登記期比價，可能會找到保費更實惠的自行購買壽險方案。

健保 聯邦醫療保險 紅藍卡

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