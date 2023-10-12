奧克拉荷馬州法官審案常玩手機 恐遭免職

奧克拉荷馬州地方法官崔西‧索德斯特倫(圖下)在審訊時划手機發簡訊，全部被法庭監視器拍攝下來。(美聯社)

奧克拉荷馬州 高等法院首席大法官 凱恩(John Kane)建議，將先前被拍到在審理謀殺案過程中，瀏覽社群媒體 和發簡訊的地方法官崔西‧索德斯特倫(Traci Soderstrom)免職。

奧州高等法院司法投訴委員會調查發現，索德斯特倫在審判過程中，與法警交換多達500餘則簡訊。

根據凱恩的申訴書，該名地方法官在簡訊中嘲笑檢察官、附和法警對檢察官生殖器的評論、讚揚辯護律師，並指稱關鍵控方證人是騙子。

索德斯特倫去年11月當選為法官，今年1月9日就職，如今帶薪停職，等待司法院聽證會決定是否將她撤職。

凱恩寫道，索德斯特倫嚴重失職、嚴重偏袒和壓迫，欠缺擔任法官的心理素質。

根據凱恩的申訴書，索德斯特倫在簡訊中說，檢察官詢問候選陪審員時「大汗淋漓」，還問：「為什麼他有一雙嬰兒般的小手？」此外，法警對檢察官的生殖器做出粗俗和侮辱性的評論，索德斯特倫以大笑表情符號回應。

這起審判是關於馬察爾(Khristian Martzall)殺人案，被告最終因其女友之子丹克(Braxton Danker)2018年死亡而被判二級過失殺人罪定讞，處以緩刑。

馬察爾的女友、也就是死者的母親丹克(Judith Danker)承認虐待兒童，被判25年徒刑，她是本案關鍵控方證人，索德斯特倫在簡訊中稱她為騙子。

索德斯特倫的簡訊還質疑陪審員是否戴假髮、證人是否有牙齒，還說一名作證的警察「好看， 我可以一整天看著他」。

索德斯特倫接受司法投訴委員會詢問時說，她的簡訊「或許該緩一緩」，但並不認為不能傳送，她覺得「很有趣」。

凱恩的申訴書還稱，索德斯特倫先前曾批評其他律師和檢察官，並斥責法院一名工作人員。