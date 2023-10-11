土耳沙大屠殺倖存者102歲過世 在世僅剩2人

1921年奧克拉荷馬州土耳沙市種族大屠殺倖存者之一的艾利斯(右)9日過世，享受102歲。圖為他和和109歲的姊姊弗雷澈今年6月16日在紐約接受美聯社訪問。(美聯社)

1921年奧克拉荷馬州 土耳沙市(Tulsa)種族大屠殺僅存在世的三人，又少了一人；艾利斯(Hughes Van Ellis)的家人說，他9日在丹佛過世，享年102歲。

當年，白人焚燒黑人 住宅區，造成300人死亡，是美國史上死亡人數最多的種族暴力事件之一；當時還在襁褓中的艾利斯和姊姊等家人逃過縱火 、見人就開槍的白人暴民，倖存下來。

被「屠城」的地區叫做綠木(Greenwood)，是黑人的高級住宅區，人口約1萬，在種族隔離、三K黨橫行的時代，經常遭白人生事。

艾利斯和109歲的姊姊弗雷澈(Viola Fletcher)、108歲的然朵( Leslie Benningfield Randle)曾經提告土耳沙市政府，要求政府賠償損失，並給予受難者的後代子孫99年稅務豁免。這起訴訟7月遭法院駁回，律師已代他們上訴到州高等法院。

根據歷史紀錄，屠殺事件起因於白人女性報警說，她在市區商業大樓的電梯裡遭黑人伸「鹹豬手」，嫌犯隨即被逮。

白人把法院包圍住，要法院交出嫌犯。一名男性白人想搶下黑人一戰老兵手中的槍的時候，子彈射出，引發這場暴亂。綠木區35條街口房屋被燒，300人死亡，傷者更多，史稱｢土耳沙大屠殺事件」。