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嬰兒潮世代財富估達77兆 全美經濟秘密武器

編譯潘勛／綜合10日電
人口普查局指出，截至8月，美國總人口共有17.7%年紀在65歲或以上，為1920年以來最高比率。(美聯社)
人口普查局指出，截至8月，美國總人口共有17.7%年紀在65歲或以上，為1920年以來最高比率。(美聯社)

華爾街日報出，雖說聯準會多次調升利率，但消費者開支依然韌性十足，其中有一重大但少有人領略的原因便是：高齡人口增多，而且財力不錯，堪稱美國經濟的秘密武器。

聯邦人口普查局指出，到今年8月總人口共有17.7%年紀在65歲或以上，為1920年以來最高比率，且較2010年的13%高出許多。老人家不僅人數增多，他們的財力相對更好，較沒有貸款買房之類的需求，也沒有被裁員之虞。

這一點讓長者們成為必需考量的消費勢力；勞工部9月公布的消費開支調查指出，去年65歲或以上的國人的開支占22%，為1972年開始紀錄以來最高占比，且較2010年的15%更高。

「經濟分析合夥人」(Economic Analysis Associates)主任蘇珊‧史坦(Susan Sterne)指出，這年齡層消費者未來只有更加重要；碰到就業成長減緩、利率調升、又得還學貸的時候，比例很大的高齡人口適足以為消費打地基。

勞工部指出，由65歲或以上人士當家長的家戶，其2022年開支加計通膨，要比2021年來得多2.7%，相形65歲以下的家庭僅增0.7%；若與1982年來比，有老年人的家戶開支上升34.5%，年輕人家戶僅升16.5%。

專打長者生意的「美國郵輪航線」(American Cruise Lines)公司表示，今年業績成長達兩位數，大致是嬰兒潮世代顧客帶來的。

目前長者們還有個利好，他們的財力相對扎實。聯準會指出，年紀在70或以上的國人現擁有全國家戶財富約26%，是1989年開始記錄以來，最高水準。

不少經濟學者認為，明年發生經濟衰退的機率相對來得高，但投資策略家雅爾迪尼(Ed Yardeni)不以為然，他指出有個重要因素，按聯準會估計，光是嬰兒潮世代(Baby boomers)就握有77兆1000億元，說消費者用光疫情儲蓄就會搞砸經濟，理論破口達77兆元。

長者們的消費借款很少，可以說沒有學貸，很可能自宅沒貸款。另外社安金自1月起因通膨而調升8.7%，抵消去年通膨最高峰的9.1%；凡此種種，讓老年人受通膨及高利率兩大詛咒的打擊減輕。可以說富有的高齡人口層便是美國經濟問題的輕鬆解方。

勞工部 利率 聯準會

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