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以巴衝突蔓延紐約 雙方人馬以色列領館前對嗆

紐約校園霸凌頻傳 華裔家長盼嚴懲、加強預防教育

哈佛學生連署要以色列為衝突負責 校友不滿要求校方表態

編譯陳曉慈／即時報導
哈佛大學校徽。（路透）
哈佛大學校徽。（路透）

哈佛大學數十個學生團體發起連署，形容以色列政府是「種族隔離政府」，並稱以方才該為以巴衝突升溫負全責。聲明一出引發諸多哈佛校友強烈抨擊，並呼籲校方領導層回應。

路透與POLITICO 9日報導，哈佛大學34個學生組織7日發布連署聲明，稱哈瑪斯發動攻擊並非無緣無故，而是因以色列政府數十年來持續強占巴勒斯坦人土地，因此以方該為近日爆發的衝突負全部責任。此外，聲明還稱以色列政府為「種族隔離政權」，並表示巴人被迫承擔以色列暴行帶來的全部衝擊。

參與連署的包括親穆斯林與親巴勒斯坦團體、哈佛猶太解放組織以及非裔美國人抵抗組織等。這讓許多哈佛校友大為不滿，他們痛批哈佛領導層沒能積極捍衛以色列，並要求校方針對連署學生採取行動。

哈佛前校長、美國財政部前部長桑默斯痛批哈佛校方領導階層的沉默。他在社群平台X寫道：「哈佛領導層沉默以對，使得哈佛在面對猶太國家以色列所遭受的恐怖攻擊時，彷彿立場中立，這讓我噁心。」

來自紐約的共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克表示，該連署聲明為屠殺無辜婦女與兒童的行為開脫，「可憎且令人髮指」。畢業於哈佛法學院的共和黨籍聯邦參議員克魯茲在X表示：「哈佛到底有什麼問題？」

今年夏天甫上任的哈佛校長蓋伊以及15位哈佛院長9日晚間發布聲明，表示他們為周末哈瑪斯攻擊以色列人民、造成死傷的事件感到心碎，但未正面提及或回應上述學生連署信，而是表示哈佛致力培養開放的溝通環境。

哈佛是對美國政治影響力最大的學校之一，校友包括8名美國總統以及現任4名大法官。

以色列 巴勒斯坦 共和黨

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