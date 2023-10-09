「大法師：信徒」首周票房奪冠 前10名4部是恐怖片

「大法師：信徒」劇照。(美聯社)

經典恐怖電影最新續作「大法師：信徒」(The Exorcist: Believer)上映首周北美票房進帳2720萬元，登上北美票房冠軍。

「大法師：信徒」首周上映票房超越其他三部電影票房收入的總和，該片製作成本約3000萬元，雖然在短短幾日內幾乎已回收成本，但考慮到發行商環球影業(Universal Pictures)和布倫屋製片公司 (Blumhouse Productions)兩年前斥資4億元買下大法師最新三部曲的版權，這樣的票房表現恐怕並不理想。

上周票房冠軍「汪汪隊立大功：超級大電影」(Paw Patrol: The Mighty Movie)本周票房進帳1180萬元，退居第二，該片上映兩周票房累計3890萬；另一部恐怖系列電影「奪魂鋸X」(Saw X)排名第三，本周票房收入降至820萬元，上映兩周票房累計3260萬元。

在票房前十的電影中，共有四部是恐怖電影；隨著本月萬聖節 即將到來，恐怖電影預計將持續熱賣。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「觀眾對恐怖題材的需求似乎永無止盡，公共戲院的體驗就是為此而生。」

「大法師：信徒」在原版「大法師」上映將滿50周年之際登場，原版導演威廉·佛瑞德金(William Friedkin)於今年8月過世。

最新版「大法師」由驚悚恐怖電影系列「月光光心慌慌」(Halloween)三部曲導演大衛·高登格林(David Gordon Green)執導，「漢密爾頓」(Hamilton)男星小萊斯利奧多姆(Leslie Odom Jr.)主演，莉婭朱伊特(Lidya Jewett)飾演他的女兒。

不僅票房表現不如預期，「大法師：信徒」的口碑也欠佳，影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)的影評分數僅23%；美聯社影評人克伊雷(Jake Coyle)給分相對較寬容，將本片評為兩顆星(滿分四分)，但表示新作「絕對未達到原作般的深層恐怖感」。