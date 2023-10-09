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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

30年固定房貸利率飆至7.49% 創23年來新高

編譯周芳苑／綜合8日電
聯準會升息連帶推升房貸利率，據房地美公布資料，30年期固定房貸利率飆至7.49%，創23年新高。(美聯社)
聯準會升息連帶推升房貸利率，據房地美公布資料，30年期固定房貸利率飆至7.49%，創23年新高。(美聯社)

聯準會接連升息連帶推升房貸利率，房貸金融巨頭房地美(Freddie Mac)日前公布，上周30年期固定房貸利率飆至7.49%，創23年新高，實際採用的利率差距隨之擴大。

30年固定房貸利率繼前一周升至7.31%後繼續大幅攀升。房貸利率急升導致屋主每月房貸還款金額動輒增加數百美元。

房地美分析發現，目前消費者舉借的房貸利率比全美平均利率約增減0.4個百分點，增減範圍是聯準會開始升息前幾年的兩倍多，去年及今年稍早範圍更大。

目前有些貸款機構提供的利率接近7%、有些遠超過8%。

房地美首席經濟學者哈特(Sam Khater)說，當利息較高時，市面上採用的利率高低落差便擴大。房貸業者則稱， 聯準會加速升息，借貸機構利率制訂便多樣化。

房貸機構在房屋銷售數字和重新貸款案件雙雙大減後，正致力遏制虧損；有些機構保持高利盡可能多賺，實力雄厚的機構則以較低利率吸引顧客上門。

亞特蘭大聯邦準備銀行指出，截至7月，全美中收入家庭每年大約要用44%收入支付中價位房屋房貸款，創2006年追蹤數據以來新高。

佛州居民阿布丹(Rashed Aboudan)一家四口7月買房時，第一家房貸利率報價是7.25%，多方搜尋後敲定6.625%；阿布丹說，談判空間很大，比2019年時更大。但他將「首付款」(Down payment) 從20%提高到40%才爭取到較低利率。

浮動利率房貸借款初期利率較低，通常在利率走高時最受歡迎。根據房貸銀行協會(Mortgage Bankers Association)，浮動房貸上周占總申請件數的8%，高於過去五年的5.6%。但高利率下，浮動房貸節省的成本有限。

房屋建商則樂於提供低率貸款，全國住宅建商協會(NAHB)數據顯示，約25%建商會在貸款頭幾年甚至全程降低房貸利率，以更優惠條件吸引買家。

貨比三家有助於省錢。房地美稍早分析發現，去年年底借款人若能多方詢價，房貸總金額約可省下6000元。

利率 貸款 聯準會

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