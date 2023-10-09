9月就業報告雖佳 民調顯示民眾生活卻苦、怨聲載道

店家徵人廣告隨處可見，但就業市場旺盛，讓許多人擔心聯準會因為不必考慮經濟衰退而繼續升息。(美聯社)

美國就業 市場9月新增33萬6000個職缺，但通貨膨脹依然是民眾心頭痛；今年以來物價、油價、房貸利率攀升，加上學生貸款 恢復還款，讓大多數民眾在民調中反映，拜登總統的政策造成經濟條件愈來愈糟。

有線電視新聞網(CNN)報導，雖說物價上漲已不像去年如脫韁野馬般飆漲9%以上，但通膨仍在3%以上；據聯準會(Fed)及不少經濟學者表示，這一點不利於經濟體質。

油價雖正在下跌，但目前很多地區的油價仍超過每加侖4元；房貸利率已達7.49%以上，為23年來最高；食品價格在生鮮超市攀升；數以百萬計的國人又得償還學生貸款，CNN委託SSRS機構進行的民調指出，大多數人怨聲載道。

物價持續上漲，薪資成長只算勉強跟得上，過去一年，薪資成長為4.2%，是新冠疫情爆發以來，最小漲幅。因此，強勁的就業市場並不讓大多數人覺得目前經濟強勁。

事實上，就業市場堅挺，可能讓很多國人感覺更糟，原因在於聯準會只靠著升息作為遏止通膨的唯一工具；就業機會增加，意味著聯準會可能不必擔心經濟衰退而繼續升息。

FwdBonds首席經濟學者若普基(Chris Rupkey)表示，經濟隨著雇用需求，可以說正竄破屋頂；利率很可能維持在高檔更久，以確保通膨的火勢燒完。

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)近幾周頻頻表示，害怕利率可能直上7%。因認定利率會走高，公債殖利率 來到多年新高點，與公債殖利率連動的貸款如房貸、信用卡債利率，也蓄勢上升。

利用卡債利率平均已超過20%，為20年來新高。月光族利息負擔沉重，意味他們要花更長時間，才能償還欠債。

就業市場疲軟，絕對不是好消息；但就業市場堅挺這麼久，對辛苦付帳單的尋常百姓，也不會感到高興。美國依然處於「好消息即壞消息」的複雜難題當中，讓大多數人覺得國家經濟陷入困境。