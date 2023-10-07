熱氣球界盛事「戈登貝內特飛行賽」 時隔15年返美登場

新墨西哥州阿布奎基國際熱氣球嘉年華熱鬧登場，有百年歷史的戈登貝內特國際氫氣球飛行比賽也同時展開。(美聯社)

新墨西哥州 阿布奎基國際熱氣球 嘉年華(Albuquerque International Balloon Fiesta)每年秋天都會吸引數十萬人參與，今年盛況更甚以往；有上百年歷史的戈登貝內特(Gordon Bennett)國際氫氣球飛行比賽，時隔15年後重返美國舉行，這也是阿布奎基第五度主辦戈登貝內特賽事。包括三支美國隊伍在內的全球菁英熱氣球飛行員磨拳擦掌，準備大展身手。

這場熱氣球航空界最盛大活動，自7日晚開放升空，飛得最遠的隊伍得勝。儘管有人擔心，這些巨大球體穿越美國領空時，可能會被誤認為中國間諜 氣球；參賽者更關心的是制定出一條既可免受惡劣天氣影響又可致勝的飛行路線。

這場賽事沒有中途停靠加油或添加補給品的機會；參賽者將在高空停留數天，必須一次帶齊高空生存所需，預計盛行風(Prevailing Winds)將帶領參賽者穿過美國中西部前往東北部，並可能進入加拿大。

目前飛行里程最遠紀錄由比利時隊在2005年創下，計約2112.9哩。空中停留最久紀錄逾92小時，是由德國隊在1995年比賽中創下。

參賽者之一、現年73歲的美國選手沙利文(Mark Sullivan) 和隊友懷特(Cheri White)得過多項讚譽：沙利文是參與最多次競賽氣球飛行紀錄保持者，包括25次戈登貝內特賽和21次美國挑戰賽；懷特參與過14次戈登貝內特賽，是女性飛行次數最多者。

同時身兼熱氣球委員會(FAI Ballooning Commission)主席的沙利文表示，今年嘉年華主辦方與氫氣公司BayoTech合作開發新系統，將過去通常用於長途卡車運輸業車輛的高壓氣體，用來轉換填充比賽氣球。

多年來，熱氣球飛行隨著科技進步，吊籃由碳纖維取代藤條，配備地圖和導航應用程式，設備也越來越輕巧。但飛行員仍須確保自己處於戰鬥重量狀態；因為每減少一磅，就代表可以添加額外壓艙物，有助氣球飛行更久。沙利文等人也努力培訓更多年輕飛行員參與這獨特又充滿挑戰的競賽活動。