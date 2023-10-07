14億勁球頭獎明開獎 1次領價值僅6億…史上最寒酸之一

7日搖獎的勁球彩券獎金已飆到14億元，雖然稅前一次提領僅有6億1400萬元，但還是引發購買潮。圖為新罕布夏州居民一口氣簽注多張試運氣。(美聯社)

能贏得10億元彩金當然絕不會令人失望，但直到7日的勁球(Powerball)頭獎，廣告雖稱有14億元，但一次提領的價值只有6億1400萬元，成為史上最寒酸的十位數頭獎之一，而且還是稅前金額。

華爾街日報(WSJ)報導，2021年有個金額類似的兆彩(Mega Millions)頭獎，中獎幸運兒選擇一次提領，彩金金額為7億7600萬元。

買彩券的人這次是買到虛膨騙局嗎？倒也不盡然，中獎人有兩種選擇，可以一次提領，或選擇30年給付，30年給付總加起來就是表列總彩金。頭獎的總金額，是按把一次拿的現金，投資 於債券 組合之收益而歸結出來的。隨著聯準會把利率 調到22年最高，就代表2023年拿少得多的現金買公債，到2052年就可取得超過10億元。

因為利率升高，又改變規則而較難中，上10億元的頭彩罕見程度，已不若以往，這次是勁球、兆彩今年第八次頭獎大於10億元。

研究樂透的雷克森林學院(Lake Forest College)經濟學教授葛若特(Kent Grote)表示，灌水的頭獎引發對樂透彩更大的興奮，獎券銷量增多，彩券業賭的是人們更在乎廣告的頭獎金額，更甚於一次提領的金額。葛若特表示，人們往往不談中獎機率，或者利率的影響。

雖說理財顧問等專家經常建議贏家選擇逐年領取，但少有人那麼做。選擇一次領的投資人可以獲利於債券及存款的較高利率，而想勝過逐年領取。

選擇逐年領取的中獎人可以先拿一次一年獎金，接下來29年間，每年拿增加5%的其他筆獎金。研究退休的學者法烏(Wade Pfau)指出，想以債券及存款收益而勝過逐年領取，利率要在大約4.5%；若不計稅金，目前似乎可以選一次拿，而投資在公債，日子過得更好。