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45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

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45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

聯合新聞網／ 即時報導
美國華盛頓特區一間藥妝店，遭45名未成年小偷行搶，店內幾乎被洗劫一空。（翻攝自X @martytaka777）
美國華盛頓特區一間藥妝店，遭45名未成年小偷行搶，店內幾乎被洗劫一空。（翻攝自X @martytaka777）

在全美經濟情況不樂觀之下，美國「零元購（Zero dollar shopping，搶偷貨物不付錢）」風潮蔓延到各大城市，各地區竊盜案件越發猖獗。華盛頓特區也傳出偷竊事件，一間連鎖藥妝店CVS遭45名未成年小偷行搶，店內貨架上幾乎被一掃而空，誇張畫面在網路上引發熱議。

根據華盛頓特區電視台（WTTG）報導，哥倫比亞高地當地藥妝店CVS遭洗劫，貨架上未被上鎖的商品皆被偷走，整間店只剩下零星商品。更誇張的是，這些扒手們甚至囂張地在門口和人行道販賣這些「贓物」，讓當地民眾擔憂不已。

CVS店員透露，有至少45名孩童經常在上學前、放學後和深夜時分，到店內搜刮洋芋片、飲料等貨架上未上鎖的商品，且這些小偷們已經掌握商品進貨的時間，並在進貨時行竊。

一名顧客表示，「這樣做很糟糕，也許他們這樣做是有原因的，他們可能需要這些商品，但直接從店裡偷走商品是不對的。」

據了解，甚至有些街頭小販涉嫌聘用這些未成年小偷，付錢請他們偷竊，以便轉售並賺取利潤。這些小販在路上出售的牙刷、沐浴乳、洗衣精、汽車芳香劑等日常用品，正好與CVS店內遺失的商品相同，然而目前並沒有直接證據能證明他們販賣的商品為贓物。

不過，一位當地居民認為，「很多人實際上買不起CVS商店的東西，當然我不是指能靠『偷竊』解決問題。但也許政府能替無家者或低收入家庭，提供更多可用資源，例如衛生用品。」

美國加州2014年通過法案，竊盜案件金額低於950美元，就以輕罪處份，導致許多扒手猖狂進店行搶。各地陸續發生竊盜、搶劫，連不適用法案的地區也頻頻傳出偷竊案，被戲稱為「零元購」。不少業者無法承受遭竊的損失，顧客也不敢上門，造成許多店家關門歇業。

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