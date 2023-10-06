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芝加哥女學生冰櫃死亡案 和解

編譯周芳苑／綜合5日電
2017年，時年19歲的芝加哥女學生詹金斯被發現陳屍在一家旅館餐廳的步入式冰櫃內。死者母親和律師，在求償官司中，陳列詹金斯和冰櫃門鎖的照片。(美聯社)
2017年，時年19歲的芝加哥女學生詹金斯被發現陳屍在一家旅館餐廳的步入式冰櫃內。死者母親和律師，在求償官司中，陳列詹金斯和冰櫃門鎖的照片。(美聯社)

2017年，時年19歲的芝加哥女學生詹金斯(Kenneka Jenkins)被發現陳屍在羅斯蒙特(Rosemont)一家旅館的步入式冰櫃內，死因是體溫過低。她的母親隨後對旅館提出告訴，求償超過5000萬元；法院紀錄顯示，全案已達成和解，但和解金額未公布。

庫克郡(Cook County)法院紀錄顯示，該案8月便達成和解，但由於原告律師要求不公開協議內容，因此遲未列入法庭紀錄。

協議條款不得公開的請求本周遭巡迴法官庫欣(Thomas Cushing)拒絕，並要求原告律師重新提出；法庭紀錄顯示，該案的現況聽證會(status hearing)下周舉行，預訂10月16日庭訊。

詹金斯母親馬丁(Tereasa Martin)的律師要求和解協議保密時聲稱，詹金斯家人的安全和隱私勝過一切；該律師在無人反對的動議中註明和解條款保密，稱本案由於各方猜測和社群媒體評論而被廣為散布，導致相關人受威脅。

律師又說，各方一致認為，包括和解金額在內的保密條款符合申請人和被告等所有相關人等的最佳利益。

詹金斯2017年9月10日死於羅斯蒙特皇冠廣場酒店(Crowne Plaza Hotel)步入式冰櫃內，庫克郡法醫辦公室判定為意外事故，稱酒精中毒及使用癲癇和偏頭痛藥物是致死要素。

前一天，詹金斯與30人在九樓參加派對；詹金斯失蹤近24小時後，家人多次向旅館和警方求助，屍體才被發現。

警方事後公布監視器畫面，顯示詹金斯獨自一人在冰櫃附近的廚房區域徘徊的最後身影。

但公布影像仍止不住各方對詹金斯死亡原因的猜測，並引發長達數日在旅館外的抗議活動。

詹金斯母親的律師2018年對酒店母公司洲際酒店集團(IHG)、該酒店的委外保全公司以及租用事故冰櫃的餐廳業者提出過失訴訟，求償5000多萬元。

庫克 社群媒體 隱私

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