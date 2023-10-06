男子求見威州長 同日兩度違法攜槍

威斯康辛州一名43歲男子4日兩度違法攜槍進入州府大樓，求見州長艾佛斯（圖），要和他談談「男性遭家暴」問題。(美聯社)

威斯康辛州警方5日表示，一名43歲男子4日兩度違法攜槍進入州府大樓，求見州長艾佛斯(Tony Evers)，要和他談談「男性遭家暴 」問題。

州府行政處發言人沃瑞克(Tatyana Warrick)說，這名上身赤裸的男子腰間配帶裝滿子彈的手槍，於下午2時走向一樓州長辦公室；大樓警衛說，該男子稱，見不到州長，他就不走。但州長當時不在辦公室內。

沃瑞克說，州府大樓禁止公然攜帶武器，即使獲准，也要把槍藏好；男子未經許可攜槍入樓，因此被警方逮捕。

男子被警方帶到丹恩郡監獄(Dane County Jail)後，隨即被交保獲釋。

當天晚上9點，州府員工下班三小時後，他又回到大樓外面，背著一把已上膛的突擊步槍和伸縮式警棍，再度求見州長，也再度被警方羈押。

警方發布通告提醒大樓員工，該男子自稱沒有車子，可能持有大量武器，並且不會猶豫動用這些武器。

州府麥迪遜市警局5日表示，該男子已被「保護羈押」，送到醫院。州長艾佛斯對記者說，州府大樓警衛管控得宜，「事情已經結束。」艾佛斯並表示，他自己和大樓的保全措施，不會因此有任何改變。

美聯社指出，政府官員屢遭暴力威脅，這是最新案例。

2022年，威州朱諾郡法院一名退休 法官在家裡遭歹徒槍擊斃命，警方逮捕兇手時發現一張有多位官員姓名的暗殺黑名單，艾佛斯也名列其中，另外還有密西根州長惠特默、參院 少數黨領袖麥康諾等人。惠特默在2020年大選前差點遭民兵團體綁架。