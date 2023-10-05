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匹茲堡古老製造業 利用AI實現自動化經營

編譯陳韻涵／綜合報導
出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏公司，已運用新科技，展現電腦生成的熱門番茄醬成果。(美聯社)
出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏公司，已運用新科技，展現電腦生成的熱門番茄醬成果。(美聯社)

從鋼鐵、油漆到番茄醬，匹茲堡最古老、規模最大的製造業者正學習如何利用人工智慧(AI)實現自動化經營。

美國鋼鐵(U.S. Steel)正利用谷歌雲端(Google Cloud)生成式AI工具「MineMind」維持卡車在該公司旗下最大的一處礦井中穩定運行，油漆和塗料製造商PPG Industries正為其在歐洲的汽車塗裝制定更快速且高效率的方案；卡夫亨氏(Kraft Heinz)去年推出55秒的廣告，展現電腦生成的熱門番茄醬成果。

油漆和塗料製造商PPG Industries，正利用人工智慧(AI)為汽車塗裝制...
油漆和塗料製造商PPG Industries，正利用人工智慧(AI)為汽車塗裝制定更快速且高效率的方案。(路透)

各產業的具體技術各異不相同，但業界主管紛紛表示，AI工具有助維持公司前瞻性和競爭力。

消費者與科技公司的AI趨勢，如今已逐漸改變史上最古老的一大行業。 

PPG Industries首席數位長巴德(Brad Budde)表示，「我們認為AI將對商家造成巨大影響，囊括消費者互動到整體營運。」

PPG Industries擁有140年跨國製造歷史，每年透過各式塗料、油漆與特殊材料賺進177億元。

巴德表示，PPG Industries擅長許多事情且不會落伍，「我們討論的AI，正是帶領我們邁向未來的工具」。

廣泛而言，AI允許電腦從大量數據學習模型，並根據資訊提供建議；這些技術已研發數十年，但去年對消費者友善的ChatGPT推出後，迅速成為焦點。

匹茲堡投資經理金‧佛瑞斯特(Kim Forrest)1990年代便開始利用AI，她形容當年技術限制讓使用者經常取得不好的答案。

佛瑞斯特表示，如今AI系統已達三位一體，「我們具備足夠數據，電腦夠快，足以儲存並創造模型，並妥善解決問題」。

巴德表示，PPG擁有上千項過往的塗漆資料，讓雇員可以汲取許多資訊，如今數位資料可以更快的創造成品。

巴德表示，雖然不是每個人都傾向改變，仍有少數人擔心科技可能影響他們的工作，但PPG不會放過成長的契機。

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