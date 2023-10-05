福特休旅車和皮卡引擎問題擴大調查 再納入70萬輛

福特F150皮卡。(Getty Images)

針對福特公司(Ford)引擎故障，全國公路交通安全管理局(NHTSA)正擴大調查範圍到近70萬9000輛車。

NHTSA在網站上公布的文件中表示，除了擴大調查範圍，也將調查規格升級為「工程分析」(engineering analysis)，可能涉及設計或故障機制，向召回問題車輛向前跨越一步。

2021年份的福特Bronco（圖）和F150皮卡，都在接受全國公路交通安全管理局調查。(Getty Images)

目前的調查範圍涵蓋福特F-150型皮卡車(pickup truck)以及Explorer、Bronco和Edge多功能車(SUV )、還有Lincoln Nautilus和Aviator多功能車；所有這些車款都是2021、2022年車型，配備2.7升或3.0升V6渦輪增壓引擎。

NHTSA表示，在正常駕駛條件下，受到閥門故障相關的引擎故障影響，引擎可能失去動力。

NHTSA去年5月在收到三名車主書面投訴後展開初步調查；最初調查重點是福特Broncos多功能車2.7升引擎故障問題。

在那之後，福特又接獲861起客戶投訴、保固索賠和引擎更換(包括其他車型)。迄今並沒有發生碰撞或受傷的報告。

福特在提交給NHTSA的文件中指出，有缺陷的進氣閥通常會在車輛壽命期早期發生故障，而且故障多半已經發生；該公司並且向NHTSA說明2021年10月便更改閥門設計。

福特2日透過聲明表示，正與NHTSA合作，全力支持調查。

NHTSA表示，將評估問題發生的頻率，並審查福特為解決該問題而改進製程的執行效率。