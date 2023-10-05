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拜登節能戰轉向瓦斯暖氣爐 燃料轉化率須達95%

編譯潘勛／綜合報導
拜登政府發動節能戰，天然氣暖氣爐是新的目標。圖為印第安納波利斯市一名技工替用戶保養暖氣爐。(美聯社)
拜登政府發動節能戰，天然氣暖氣爐是新的目標。圖為印第安納波利斯市一名技工替用戶保養暖氣爐。(美聯社)

能源部表示，新頒能源效益法規要求暖氣爐(gas furnaces)要達成每年燃料利用效率(AFUE)達95%，生效日定在2028年；福斯新聞網(Fox News)報導，拜登政府向居家電器設備宣戰，天然氣暖氣爐是最新被攻打目標。

能源部的新提案要求廠商六年以後，只能銷售能把燃料95%轉化為暖氣的暖氣爐；目前市場上居家暖氣爐的AFUE規定在80%。

因為AFUE要求如此苛刻，新法規大致上就是把非凝結式天然氣暖氣爐，排擠出市場；那款暖氣爐一般效率較低，但更便宜。但是，法規生效後，消費者要把非凝結式暖氣爐，換成凝結式的，要面臨昂貴的安裝成本。

「美國天然氣協會」(AGA)副理事長邁爾(Richard Meyer)表示，新法規令人憂心有幾點理由；首先是消費者有沒能力遵循這條新的能源效率標準規定。

拜登政府發動節能戰，天然氣暖氣爐是新的目標。圖為紐約州Ossining地區一戶民...
拜登政府發動節能戰，天然氣暖氣爐是新的目標。圖為紐約州Ossining地區一戶民宅安裝的天然瓦斯暖氣、熱水系統。(美聯社)

邁爾表示，碰到很多案例，消費者必須安裝新設備，來把氣體由他們家中清除。這些較高性能組件，或稱凝結組件，有不少人已經安裝在家，但很多人並沒有；所以，這條法規勢必要求很多消費者安裝額外的回溯設備，而那些設備價格上令人卻步。

美國天然氣協會估計，司法部新法規會讓高達60%的現有家居暖氣爐，由市場上除掉。

然而，能源部在聲明中表示，天然氣暖氣爐占約每年美國家戶能源使用之19%，意味調高效率可以節省能源，因此也節制廢氣排放。

能源部過去幾個月，除了家居暖氣爐，還對其他電器、家用設施，包括瓦斯爐、洗衣機、冰箱及空調，都頒布範圍很廣的新標準。

依據目前的聯邦「統一待辦事項」(Unified Agenda)，未來12個月拜登政府打算推動的法規牽涉到數十項家用電器設備，包括游泳池幫浦、電池充電器、天花板扇及除濕機。拜登政府去年12月便誇稱，單在2022年便對能源效率法規，採取110項行動，配合其氣候施政。

天然氣 能源部 拜登

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