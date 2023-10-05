「淫魔製片」溫斯坦牢中再被告性侵 英女星指控遭強暴

英國女星茱莉亞歐蒙4日向紐約法院提訴，指控溫斯坦曾在1995年性侵她。圖為茱莉亞歐蒙2016年在加州比佛利山出席活動。(美聯社)

英國女星茱莉亞歐蒙(Julia Ormond)4日提起訴訟，指控聲名狼藉的「淫魔製片」哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)在1995年性侵 她，並在之後阻礙其職業生涯，同時指控迪士尼 影業、Miramax影業和前經紀人知悉哈維溫斯坦的問題卻無任何作為。

茱莉亞歐蒙1990年代淡出螢光幕前曾與布萊德彼特(Brad Pitt)、哈里遜福特(Harrison Ford)等好萊塢巨星合作演出電影。

再被告上法庭的71歲溫斯坦2020年在紐約被判強暴、性侵罪，被判重刑；目前正在紐約州 監獄服刑，去年他在洛杉磯被判另一項強暴罪；他已對兩起案件提出上訴。

一線女星茱莉亞歐蒙根據去年通過的「成人倖存者法」(Adult Survivors Act)向曼哈頓的紐約州高等法院提起訴訟，該法允許已逾訴訟時效期的性犯罪受害者在2023年11月前提出民事索賠。

茱莉亞歐蒙在訴訟中稱，1994年認識溫斯坦時正是她剛走紅的時刻，她與溫斯坦保持聯絡討論劇本和計畫，1995年參與Miramax影業的一項製作，當時溫斯坦是共同創辦人，茱莉亞歐蒙指控溫斯坦1995年12月在一次商務會議後性侵她，幾周後她出面與其對峙後遭到報復，封殺她接戲演出的機會，打擊職業生涯。

茱莉亞歐蒙表示，當時曾將此事告知美國的經紀公司「創新藝人經紀公司」(Creative Artists Agency)，卻未獲得支持，公司建議她不要採取任何法律行動；茱莉亞歐蒙指控創新藝人經紀公司、迪士尼和Miramax明知道溫斯坦對女性造成危險，卻未採取任何行動阻止或幫助她。

訴訟文件指出：「這些知名的公司沒有任何一間曾警告茱莉亞歐蒙關於溫斯坦侵犯女性的歷史，因為他太重要、太有權勢，為他們賺太多錢。」

本案是茱莉亞歐蒙首度公開指控溫斯坦性侵。