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路州33歲女教師強暴高中生生子 投案依強制性交罪被捕

編譯潘勛／綜合3日電
33歲女教師摩根‧弗里奇因強暴一名17歲男生，日前還生下男生之子，3日向警方投案。（取材自坦吉帕霍伊教區治安官辦公室）
33歲女教師摩根‧弗里奇因強暴一名17歲男生，日前還生下男生之子，3日向警方投案。（取材自坦吉帕霍伊教區治安官辦公室）

路易斯安那州「坦吉帕霍伊教區」(Tangipahoa Parish)高中33歲女教師摩根‧弗里奇(Morgan Freche)因強暴一名17歲男生，日前還生下男生之子，3日向警方投案，警方將她逮捕，並以三級強暴、強制口交及其他四項罪名，將她逮捕。

每日郵報(Daily Mail)3日報導，法蘭奇與男學生交往並予性侵，據說可追溯到大約兩年前。

教區警長愛德華茲(Daniel Edwards)表示，9月24日，弗里奇因該17歲男生而懷孕的消息傳得沸沸揚揚，4天之後法蘭奇由自己任教的「羅蘭格中學」(Lorainger High School)辭職，但學校並未公開她的姓名。

弗里奇3日向警方投案後被捕。愛德華茲警長表示，偵辦細節無可奉告，但可以確定很快就已提出罪名，偵辦過程強力且徹底；本案偵辦很耗時，處理時極為小心，警方不急著結案。

代表被害人的律師塔克(George R. Tucker)表示，得知弗里奇已被起訴，焦點放在讓男生接受治療。

塔克向地方台WSDU News表示，很高興得聞女教師被控告，律師團相信，因為這類事件還很多，相信應該有更多的案件。

坦吉帕霍伊教區學區督學梅莉莎‧史提利(Melissa Stilley)表示，直到見報才知有這些指控，也剛聽聞學區女老師弗里奇被捕。

但一名律師表示，相信學區早知此事，但未有行動。

史提利表示，教職員及學生事務列屬機密，不應討論這類細節，但學生安全，以及校區聘僱人員舉止合宜，為辦學首要之務。學區絕不容許弗里奇被控的行為。

學區 性侵

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