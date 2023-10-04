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連33次無人中… 勁球頭獎飆12億 今開獎

編譯俞仲慈／綜合報導
佛州一位女士買了三張勁球彩券，期望自己成為下一位頭獎幸運得主。2日晚間開獎的勁球樂透，無人獲得頭獎，4日開獎的彩金上看12億元。(美聯社)
佛州一位女士買了三張勁球彩券，期望自己成為下一位頭獎幸運得主。2日晚間開獎的勁球樂透，無人獲得頭獎，4日開獎的彩金上看12億元。(美聯社)

美東時間4日晚上11時，你會成為贏得12億元勁球(Powerball)頭獎的幸運兒嗎？

美聯社報導，2日晚間勁球公布的中獎號碼：12、26、27、43、47和Powerball號碼5，但經過確認後，並無人中頭獎。

自7月19日在加州開出10億8000萬元頭獎以來，勁球頭獎已連續33次無人中獎，下一次抽獎是4日，累積頭彩獎金高達12億元，是國內今年第三高額彩金，也是勁球史上首度連續兩次頭獎超過10億元。

如果有幸運兒獨得12億元頭獎，可選擇分30年逐年領完12億元，或者稅後一次性抱走5億5100萬元。

勁球固定於每周一、三、六開獎，開獎時間為美東時間晚上10時59分，開講地點位於佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)彩券抽獎工作室，並透過官方網站以及全國各地電視台直播。

勁球彩券每張售價2元，除了阿拉巴馬、阿拉斯加、夏威夷、內華達和猶他州，勁球彩券在全國其他45個州以及哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島都有銷售。

勁球規則是玩家須從兩組獨立的數字中選出六個號碼；從1到69挑出5個不同號碼，另從1到26數字中，挑出一個勁球號碼。玩家可以自行選擇號碼或由電腦自動選號。

由於五顆白球與紅色勁球號碼皆要符合，頭獎中獎機率僅2.922億分之一；聯邦疾病防治中心(CDC)統計，一年內被閃電擊中的機率為百萬分之一。

勁球 聯邦疾病防治中心 加州

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