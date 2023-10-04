東部時間4日2:20PM警報測試 全美手機一起響

聯邦將於4日東部時間下午2時20分，透過電視、廣播和手機傳送全國緊急警報測試訊息。(美聯社)

在夏威夷茂宜島 (Maui)野火造成嚴重傷亡，凸顯了警報系統未發揮預期功能的致命危機後，聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency，FEMA)與聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission，FCC)將攜手進行警報系統全國測試，預訂東部時間4日下午2時20分，透過電視、廣播和手機傳送全美測試訊息。

民眾將會收到下列訊息內容：「這是國家無線緊急警報系統(National Wireless Emergency Alert System)測試。無須採取任何行動。」

FEMA聲明，這次測試旨在確保警報系統在緊急情況發生時，能及時對公眾發出警告，尤其是全國性的緊急狀況。

如果4日當天發生嚴竣天候等真實緊急情況，測試日期將延至10月11日；這將是全美第七次透過電台及電視台進行全國性警報系統測試，但傳送到手持裝置還只是第二次。

哥倫比亞大學(Columbia University)國家災害防備中心(National Center for Disaster Preparedness)主任施萊格勒米奇(Jeff Schlegelmilch)說，聯邦機構希望確保警報系統正常運行，並希望民眾事先了解政府會在必要時發出這樣的警報，唯有充分了解，警報才會奏效。

茂宜島發生火災時，當地應急管理機構決定不拉警報。多數警報是由地方和各州當局發送，極少數情況下才會採取全國通報。

各式各樣警報都可發送到行動裝置。失蹤人員警報通常是在兒童遭綁架案件中發出；發生極端天氣現象或槍擊事件等快速變化的情況時會，威脅警報可引導民眾遠離危險。此外，發生國家級緊急狀態 時將發送總統警報。

十多年來，美國一直透過手機發送緊急警報；其他國家如荷蘭和日本也使用類似系統，英國4月測試新的警報系統。

無線運營商可能提供阻止某些警報功能的方法，但消費者無法阻止國家警報，FCC建議民眾維持手機警報功能開啟。