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首例 「碟網」太空垃圾亂漂 FCC開罰15萬

記者張聲肇／綜合報導
衛星電視業者碟網因處理報廢人造衛星不當，任其漂浮在地球軌道附近，遭聯邦通訊委員會處罰15萬元，創下太空垃圾遭罰首例。(美聯社)
衛星電視業者碟網因處理報廢人造衛星不當，任其漂浮在地球軌道附近，遭聯邦通訊委員會處罰15萬元，創下太空垃圾遭罰首例。(美聯社)

衛星電視公司「碟網」(Dish Network)去年報廢一顆人造衛星，卻任它漂浮在地球軌道附近，違反「外太空不得丟棄垃圾」政策，遭聯邦通訊委員會(FCC)處罰15萬元，創下太空垃圾遭罰首例。

地球軌道上充斥著逾1億件體積大於1毫米的太空垃圾碎片；FCC執法處主管易高爾(Loyaan Egal)2日指出，網碟報廢的衛星距離保留給正常衛星作業的空域太近，升高了損壞衛星通訊系統的風險，就像所有地球軌道上的廢棄物一樣，會危害「我國地面及太空通訊系統」。

截至去年為止，地球軌道上約有5500顆運作中的人造衛星，未來十年內，還會有好幾千顆要加入營運行列。人造衛星的壽命不長，報廢之後若不離開軌道，可能撞上其他正常運作衛星，碎成一堆太空垃圾。FCC因此不得不加強執法。

人造衛星除了傳送電視節目訊號，也提供電話和網路服務，驅動導航系統，幫助氣象學家研究大氣層變化。易高爾說，商業衛星越來越普遍，太空經濟也在加速發展，「我們一定要確保所有業者遵守承諾。」

碟網公司的電視通訊衛星「回聲星7號」(EchoStar-7)報廢後，按說應該將它送到比原先作業軌道高300公里的「墳場軌道」上，碟網卻只將它升高了122公里，違反當初與FCC簽訂的協議。

FCC指出，2002年升空就位的的「回聲星7號」於2022年5月除役時，推進力不足，無法自行飛往太空墳場。

總部在科羅拉多的碟網說，該公司一向根據營業執照，將除役衛星送到指定地點，「回聲星7號」是舊型衛星，不在FCC規範的墳場名單之內。

FCC說，網碟自承未依照FCC授權運作衛星，除繳納罰金外，還得提交改進計畫。

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