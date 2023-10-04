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酷熱 鳳凰城3.5個月只降雨0.15吋 創128年來最乾旱雨季

編譯潘勛／綜合報導
鳳凰城今夏經極端酷熱煎熬之後，又創下自1895年有紀錄以來，最乾旱的雨季。(美聯社)
鳳凰城今夏經極端酷熱煎熬之後，又創下自1895年有紀錄以來，最乾旱的雨季。(美聯社)

國家氣象局表示，亞利桑納州人口最多的鳳凰城今年經極端酷熱煎熬之後，又創下另一個紀錄，由6月15日到9月30日到雨季，總降雨量才0.15吋(38公釐)，是氣象局1895年開始做紀錄以來，最乾旱的雨季，打破1924年的0.35吋紀錄。

美聯社報導，亞利桑納州雨季一般每年始自6月，為期約三個月，當時升高的氣溫讓陸地升溫，把來自東太平洋及加利福尼亞灣的帶濕氣季風，轉移到國土西南部，經由夏季大雷雨的方式降下雨水。

鳳凰城雨季的平均雨量為2.43吋；亞利桑納的平均年雨量不到13吋，為全國第二乾旱州，僅次於內華達州；氣象學者表示，內州平均年雨量不到10吋，而全國年均雨量約30吋。

自2020年起，內華達便受苦於乾旱。新墨西哥是全國第四乾旱州，年均雨量約14吋，近幾年也受旱災影響。

鳳凰城今年暑假7月為史上溫度最高，8月為史上第二高；6月日均溫為97度，7、8兩個月都打破三年前創下紀錄的96.7度。

7月時節，鳳凰城還創下連續31天高溫來到或超過110度的紀錄，對身體無法在持續高溫中降溫足夠的民眾，造成健康危害。

夏季創紀錄高溫發生後，亞利桑納州人口最多的馬里考帕郡(Maricopa County)確認因高溫致死人數不斷上升；郡衛生局數據指出，截至9月，共有295人證實與高溫有關而死，另有298人疑似熱死，死因尚待調查。

暑熱駭人，與高溫相關死亡人數日升，讓馬里考帕郡一路快要創下紀錄，尤其在鳳凰城。全國其他大都會區，沒有傳出因高溫死亡人數這麼多的，也不必花那麼多時間來追蹤、研究高溫熱死案例。

科學家預測，隨著氣候變遷，熱浪變得更頻繁、強烈、持久，這個數字只會繼續往上爬。

高溫 亞利桑納州 大都會

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