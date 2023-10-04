我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

氣候暖化？惡魔鳥現蹤新澤西州次數增加 被潮濕條件吸引

編譯徐薏茹／綜合報導
俗稱「惡魔鳥」或「蛇鳥」的美洲蛇鵜近年來開始在新澤西州現蹤，專家表示可能與氣候暖化有關。(路透)
俗稱「惡魔鳥」或「蛇鳥」的美洲蛇鵜近年來開始在新澤西州現蹤，專家表示可能與氣候暖化有關。(路透)

俗稱「惡魔鳥」或「蛇鳥」的美洲蛇鵜(Anhinga)是南美洲大部分地區全年可見的物種，在美國東南地區沼澤地也可以發現牠們的蹤跡，然而近年來新澤西州出現多起目擊惡魔鳥的報告，這一稀有物種的數量似乎比以往多，專家表示可能與氣候暖化有關。

儘管經過審查符合惡魔鳥特徵的目擊紀錄在新州僅20次左右，但今年春季與夏季在線上追蹤網站eBird就有100多個目擊惡魔鳥的通報，2021年有數十個通報。(eBird網站的數據可能有變化，同一隻鳥可能被不同人目擊而重複通報)

康乃爾大學鳥類學實驗室研究員法蘭斯沃斯(Andrew Farnsworth)指出：「在東北地區通報的這一物種已經超出分布範圍，直到最近惡魔鳥還是非常罕見的漂泊物種。」

對部分人而言，今年新州的氣候變遷跡象相當明顯，而對於賞鳥人士來說，全球暖化的徵兆更是微妙，環保人士表示人類可以從中汲取經驗，並警惕與鳥類的互動。

根據eBird的數據，過去十年共紀錄260個以上的惡魔鳥目擊通報，包括今年春夏的120個通報。

2017年至2020期間，惡魔鳥僅被目擊八次，在前幾年的目擊次數為零或屈指可數。多位專家認為，目擊事件增加可能是氣候變暖所致。

法蘭斯沃斯解釋：「近期，尤其是今年，鳥類在以往典型分布範圍以北地區現蹤的模式愈來愈明顯，隨著冬季春季變暖等氣候變遷影響，惡魔鳥的分布範圍可能正往北擴展，也許東南部部分區域更潮濕的條件會導致鳥群數目增加從而擴張。」

氣候變遷 新州 暖化

上一則

非法持槍等3聯邦重罪起訴 杭特拜登出庭辯無罪

下一則

國會議員奎拉華府遭劫車 拜登致電慰問

延伸閱讀

聖馬刁縣非建制區 最低時薪漲至17.06元 明年元旦上路

聖馬刁縣非建制區 最低時薪漲至17.06元 明年元旦上路
新州動員300人 助居民申請房產退稅

新州動員300人 助居民申請房產退稅
新州海濱小屋30年飆漲逾15倍 65萬購入千萬出售

新州海濱小屋30年飆漲逾15倍 65萬購入千萬出售
新州燃油稅 10/1起每加侖漲7.1分

新州燃油稅 10/1起每加侖漲7.1分

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
北達科他州州參議員拉森（左一）、其妻艾美（右）及兩子在飛機事故中喪生。（取自臉書@URL Radio）

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

2023-10-02 15:38
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？