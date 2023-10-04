氣候暖化？惡魔鳥現蹤新澤西州次數增加 被潮濕條件吸引

俗稱「惡魔鳥」或「蛇鳥」的美洲蛇鵜近年來開始在新澤西州現蹤，專家表示可能與氣候暖化有關。(路透)

俗稱「惡魔鳥」或「蛇鳥」的美洲蛇鵜(Anhinga)是南美洲大部分地區全年可見的物種，在美國東南地區沼澤地也可以發現牠們的蹤跡，然而近年來新澤西州出現多起目擊惡魔鳥的報告，這一稀有物種的數量似乎比以往多，專家表示可能與氣候暖化 有關。

儘管經過審查符合惡魔鳥特徵的目擊紀錄在新州 僅20次左右，但今年春季與夏季在線上追蹤網站eBird就有100多個目擊惡魔鳥的通報，2021年有數十個通報。(eBird網站的數據可能有變化，同一隻鳥可能被不同人目擊而重複通報)

康乃爾大學鳥類學實驗室研究員法蘭斯沃斯(Andrew Farnsworth)指出：「在東北地區通報的這一物種已經超出分布範圍，直到最近惡魔鳥還是非常罕見的漂泊物種。」

對部分人而言，今年新州的氣候變遷 跡象相當明顯，而對於賞鳥人士來說，全球暖化的徵兆更是微妙，環保人士表示人類可以從中汲取經驗，並警惕與鳥類的互動。

根據eBird的數據，過去十年共紀錄260個以上的惡魔鳥目擊通報，包括今年春夏的120個通報。

2017年至2020期間，惡魔鳥僅被目擊八次，在前幾年的目擊次數為零或屈指可數。多位專家認為，目擊事件增加可能是氣候變暖所致。

法蘭斯沃斯解釋：「近期，尤其是今年，鳥類在以往典型分布範圍以北地區現蹤的模式愈來愈明顯，隨著冬季春季變暖等氣候變遷影響，惡魔鳥的分布範圍可能正往北擴展，也許東南部部分區域更潮濕的條件會導致鳥群數目增加從而擴張。」