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斑驢貽貝入侵五大湖 破壞百年沉船殘骸

編譯盧炯燊／綜合報導
海洋考古學家在密西根州休倫湖湖底,，拍攝一架軍機的發動機被「斑驢貽貝」覆蓋。(美聯社)
海洋考古學家在密西根州休倫湖湖底,，拍攝一架軍機的發動機被「斑驢貽貝」覆蓋。(美聯社)

位處美國八個州與加拿大安大略省之間的五大湖(Great Lakes)，冰冷的淡水將數百年來沉沒於此的船隻保存完好，成為考古及歷史學家追尋數百年來航海歷史痕跡的勝地。然而現在他們要與時間競賽，因為五大湖遭到一種外來「貽貝」侵襲，正摧毀湖底深處的沉船殘骸。

威斯康辛州海洋考古學家湯姆森(Tamara Thomsen)說，如手指大小的「斑驢貽貝」(quagga mussel)，過去30年已成為五大湖下游的主要入侵物種。目前除了蘇必略湖(Lake Superior)外，其餘四個湖的沉船及飛機殘骸都被牠們覆蓋。

斑驢貽貝會鑽進木造船殼裡堆積成厚厚一層，最終會壓碎隔艙和甲板，牠們還產生可以腐蝕鋼鐵的酸，沒方法可以阻止牠們。

斑驢貽貝原產於俄羅斯和烏克蘭，1989年首次在五大湖發現，是與近親物種「斑馬貽貝」(zebra mussel)同時發現，相信是隨著遠洋貨輪到來。斑驢比斑馬更頑強、更能耐受低溫，更具侵略性。

斑驢現已取代斑馬成為五大湖的主要貽貝，加州大學河濱入侵物種研究中心數據顯示，在2000年，密西根湖貽貝裡98% 以上是斑馬，但5年後，斑驢占97.7%。

生物學家指出，斑驢尚未在蘇必利爾湖建立立足點，相信是這個湖的水含鈣較少，而斑驢需要鈣來製造殼。

密西根州的海洋考古學家，已列出了五大湖下游正被斑驢吞噬的沉船及墜機地點，包括1944年在休倫湖(Lake Huron)墜毀的二戰教練機，必須趕在完全被消失前完成打撈或研究。

專家考慮應對斑驢的方案，包括使用有毒化學物質、用防水布覆蓋牠們，限制水流並使牠們缺乏氧氣和食物、引入天敵捕食、水中添加二氧化碳使其窒息等等，但仍沒有一個可行方案。

加州大學 低溫 烏克蘭

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