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民調：大學校園中 自由派比保守派更有言論自由

記者張聲肇／綜合報導
今年4月佛州邁阿密戴德學院學生罷課抗議州長德桑提斯禁止公立學校講授性別認同課程。民調發現，47%美國成年人認為，自由派在大學校園享有較大言論自由，僅20%認為保守派有較多言論自由。(路透)
今年4月佛州邁阿密戴德學院學生罷課抗議州長德桑提斯禁止公立學校講授性別認同課程。民調發現，47%美國成年人認為，自由派在大學校園享有較大言論自由，僅20%認為保守派有較多言論自由。(路透)

美聯社民調發現，47%美國成年人認為，自由派在大學校園享有較大言論自由，僅20%認為保守派有較多言論自由，顯示大學殿堂對右派言論的容忍，遠不如於對左派言論的容忍。

美聯社和NORC公共事務中心及芝加哥大學自由探索與表達論壇9月7至11日針對全國1095名代表性選民做意見調查，結果顯示，共和黨人感受到大學校園裡，對保守派的偏見高於對自由派的偏見。

民主黨人也感受到偏見，但不如共和黨人「嚴重」；四成民主黨人說，自由派的人可在校園暢所欲言，三成認為保守主義者可如此。

北卡州高滋波羅(Goldsboro)居民貝克(Rhonda Baker)上次大選票投川普，有個兒子正上大學。她說，如果保守派在校園裡舉行聚會，大家就會嘲笑說是「讓美國再度偉大｣派又來了，三K黨又來了。

有關憲法第一修正案的辯論，近年來屢屢在校園爆出不小火花，尤其是右派人物發表兩極化言論時。今年史丹福大學學生和教授把受邀前來演講的保守派法官噓下台。最近，普林斯頓大學保守派教授到馬里蘭州華盛頓學院討論言論自由問題時，也遭噓爆。

而在十幾個共和黨執政的州，共和黨議員提出限制言論自由的法案，不准公立大學教授自由派理論或共和黨認為會｢分化｣社會的議題。但僅30%美國成年人認為，州立大學應該限制什麼可教、什麼不能教。

共和黨人認為，美國的大學對保守派和自由派的言論自由，簡直是｢雙重標準｣的偽君子。多達58%共和黨人認為自由派可以在大學校園暢所欲言，但僅9%認為保守派也享有相同自由。共和黨國會議員因此呼籲制定聯邦法律，規定大學要保護言論自由，處罰侵犯他人自由者。

共和黨 民主黨 史丹福大學

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