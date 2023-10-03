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汽車工人罷工2周 美經濟損失40億 學者：持續下去恐傷GDP

編譯尤寶琪／綜合2日電
肯塔基州路易維爾福特汽車裝配廠外的罷工工人。據統計，汽車工人罷工至今已給美國經濟造成近40億元損失。(路透)
肯塔基州路易維爾福特汽車裝配廠外的罷工工人。據統計，汽車工人罷工至今已給美國經濟造成近40億元損失。(路透)

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，密西根州「安德森經濟集團」(Anderson Economic Group)發現，汽車工人罷工至今已給美國經濟造成近40億元損失。

根據安德森經濟集團，汽車工人罷工前兩周的工資損失達3億2500萬元，並給美國汽車製造業三巨頭通用汽車(GM)、福特(Ford)和克萊斯勒母公司斯泰蘭蒂斯(Stellantis)各自造成逾10億元的生產損失。

報告指出，考慮到供應商、經銷商和消費者的額外成本，前兩周罷工總共造成了近40億元的經濟損失。而且停工規模自罷工於9月展開以來持續擴大。

汽車工人聯合會(United Auto Workers，UAW)在9月15日，針對三大車廠展開罷工，近1萬3000名成員在當天，走出分別位在密西根州、密蘇里州和俄亥俄州的工廠。

罷工開始後，福特當天解雇了密西根州一家工廠的600名汽車組裝工人。一周後，38家汽車零件供應廠約5625名UAW成員上周也加入罷工行列。

工會稱這場罷工為「站起來」(stand up)罷工，響應87年前改變汽車勞資生態的「靜坐罷工」(sit-down strike)，在數千名額外工人準備加入罷工前，宣布了一系列罷工新目標。

「UAW在展開罷工前幾個小時宣布針對特定工廠進行罷工的策略，對供應商打擊特別嚴重，」安德森經濟集團執行長安德森(Patrick Anderson)在聲明中指出，「38個零件配送中心停擺，也限制了經銷商的服務，造成更多UAW工人失去工資。」

報告的調查結果不包括工廠關閉、額外罷工目標或9月29日之後生效的裁員，包括在同一天加入糾察線(Picket Line)的7000名額外工人，讓罷工總人數來到2萬5000人，但相較任職於三巨頭的14萬3000名工會成員，這場罷工人數目前僅占了一小部分。

經濟學者警告說，美國經濟雖尚未受到重大影響，但持續一個月或更長時間的罷工，恐會損害國內生產總值(GDP)並增加經濟衰退的可能。

罷工 密西根州 俄亥俄州

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