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禁止公開攜槍、嚴管槍枝銷售 康州新法上路

編譯廖振堯／綜合2日電
2012年康州珊迪虎克小學發生大規模槍擊血案後，全副武裝的員警護送學童及家長離去。一項更嚴格的槍枝管制法規1日生效，禁止公開攜帶槍械，並且加強槍枝銷售的控管。(美聯社)
2012年康州珊迪虎克小學發生大規模槍擊血案後，全副武裝的員警護送學童及家長離去。一項更嚴格的槍枝管制法規1日生效，禁止公開攜帶槍械，並且加強槍枝銷售的控管。(美聯社)

康乃狄克州因珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)2012年發生26死槍擊案，隔年推出具有里程碑意義的槍枝管制法；民主黨籍州長賴蒙特(Ned Lamont)今年6月簽署更嚴格、更廣泛的槍枝管制措施，並已於1日生效，禁止公開攜槍、嚴管槍枝銷售。

美聯社報導，新法不但禁止公開攜帶槍械，也禁止業者和個人在30天內向同一人出售三把以上手槍，但射擊教練和特定人士除外。康州目前的攻擊武器禁令也隨新法擴大，加重對於持有大容量彈匣的處罰、槍枝安全存放須包含更多設定；並將一些家庭暴力犯列入取消持槍資格的名單中，且提高嚴重槍枝罪刑屢犯者的保釋金、緩刑和假釋門檻。

康州反槍枝暴力組織(CAGV)執行董事史坦(Jeremy Stein)表示，他們將繼續推動槍管法律直到終結康州的槍枝暴力。但如同十年前一樣，這項更嚴格的槍管法不斷受到質疑和挑戰；新法生效前一天，約150名擁槍權利人士在州議會大廈外集會，紀念康州合法攜帶槍枝的最後一天。他們認為該法沒有必要且侵犯憲法第二修正案，希望該法最終能被推翻。

在康州議會占少數的共和黨人批評，民主黨人竟然在劫車劫財及其他嚴重暴力犯罪頻傳的情況下，還能吹噓康州因槍枝管制而變得安全。眾議員坎德洛拉(Vincent Candelora)說，聲稱康州是最安全的州之一無疑是打了州民一記耳光，民主黨人應多了解選區內的現況。

民主黨籍州參議會臨時議長魯尼(Martin Looney)則稱康州很容易受到槍枝法寬鬆州的影響，因此他希望進一步限制每月槍枝購買量，並要求彈藥需加上微型標記或壓印，以便於執法部門追蹤彈殼的製造商和型號。

民主黨 暴力犯罪 眾議員

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