我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾醫學獎／賓州大學1台影印機 串起2位得主

共和黨逼宮…極右派蓋茨正式提案「罷免」眾院議長麥卡錫

馬斯克把推特改名 佛州這家X廣告公司怒告「商標侵權」

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
推特被馬斯克改名成X，引發商標權爭議。（路透）
推特被馬斯克改名成X，引發商標權爭議。（路透）

美國法律行銷公司X Social Media今天在佛羅里達州聯邦法院對舊稱推特（Twitter）的X Corp提告，指控億萬富豪馬斯克旗下這家社群媒體巨擘的新名字侵犯其包含字母X的商標。

路透報導，X Social Media在訴狀中主張，馬斯克（Elon Musk）7月將推特更名為X後，X Corp名稱很可能引起消費者混淆。

字母X廣泛用於科技品牌之中，今天這起訴訟似是馬斯克這間公司因為這個字母而可能面對的眾多商標爭議的第一起。

微軟（Microsoft）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等企業擁有的數百個聯邦級別註冊商標，就常見到字母X。而X Corp上個月也針對這個字母提出美國商標申請。

X Corp並未立即應要求針對這起訴訟置評。X Social Media則婉拒置評。

總部位於佛州溫得米爾（Windermere）的X Social Media是一家聚焦大規模侵權訴訟的廣告機構。官方網站說，雅各．馬勒布（Jacob Malherbe）和羅珊．馬勒布（Roseanna Malherbe）2015年成立這個機構，目的是在深水地平線（Deepwater Horizon）鑽油平台墨西哥灣漏油事件發生後，為佛羅里達狹長地帶的居民與律師建立聯繫。

訴狀說，這家機構自2016年以來一直使用X Social Media這個名稱，並擁有這個名稱的聯邦註冊商標。公司表示，已在臉書廣告上投資4億多美元，以吸引潛在客戶。

這家公司還表示，推特的品牌再造行為已讓顧客感到混淆，並導致其收入損失。

訴狀說：「X Corp在短短時間內利用自身社群媒體影響力、行銷資源和全國整體知名度來主導消費者對其X標誌的觀感。」

X Social Media要求法院強制馬斯克的公司停止使用X這個名字，並且尋求賠償，但具體金額不詳。

字母 馬斯克 推特

上一則

極右派眾議員蓋茨 提案罷黜麥卡錫

下一則

諾貝爾醫學獎／賓州大學1台影印機 串起2位得主

延伸閱讀

馬斯克發哏圖嘲諷澤倫斯基 烏克蘭當局痛批

馬斯克發哏圖嘲諷澤倫斯基 烏克蘭當局痛批
特斯拉交車量和產量均比前一季下降 早盤跌2.5%

特斯拉交車量和產量均比前一季下降 早盤跌2.5%
特斯拉交車量 去年來首衰退

特斯拉交車量 去年來首衰退
馬斯克的X平台 基金大佬艾克曼看上了

馬斯克的X平台 基金大佬艾克曼看上了

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10
拜登總統日前在紐約的一場募款餐會上重複同樣的話題，年齡問題再度成為議題。(路透)

講過又忘了？ 80歲拜登「1詭異舉動」令人憂

2023-09-26 03:22

超人氣

更多 >
3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了

鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生