愛州、南卡 耗資數百萬元反川廣告效益不大

反川普示威人士在紐約法庭外高舉將川普關入大牢的海報和諷刺人偶。共和黨內反川普陣營發現，投入數百萬元在愛阿華州和南卡州強力打電視廣告，依然無法動搖保守派選民對於川普的支持。(路透)

資金充裕的反川普 保守派團體日前寄送備忘錄給金主表示，該團體在兩個提早投票州耗資數百萬元打擊前總統川普威信的負面廣告效益不彰。

紐約時報報導，「贏回來」(Win It Back)政治行動委員會(PAC)與銀彈充足且影響力廣大的保守派團體「成長協會」(Club For Growth)關係密切，該團體已花費超過400萬元，試圖動搖愛阿華州共和黨 選民對川普的支持，並在南卡羅來納州 投入近200萬元試圖影響川普的選情。

紐時取得的備忘錄顯示，「贏回來」主席麥金塔(David McIntosh)向金主坦承，經過40多則反川電視廣告測試後，「所有試圖在特定議題動搖保守派川普支持者的效果都不好」。

此備忘錄可作為川普黨內對手的競選參考依據，共同創辦「成長協會」前國會議員麥金塔在備忘錄的「關鍵要點」中提到，「就算給共和黨初選選民觀看完整的影片內容，即便川普親口說出讓選民反感的話，他們也會試圖合理化並加以忽略。」

麥金塔補充說道，「中傷川普的各項傳統後製廣告，對於川普支持者及其支持率，不是無效就是造成反效果。」

「贏回來」利用支持佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的保守派調研與數據分析公司「WPA Intelligence」資料，分析後結果顯示「失敗的」廣告內容攸關川普「因應新冠肺炎疫情、推廣疫苗、稱讚當時的防疫主將佛奇(Anthony Fauci)、荒唐的政府開支、未能興築邊境高牆、近期抨擊支持生育的立法，拒絕對抗多元性別群體(LGBTQ)的覺醒(woke)議題等主題」。

麥金塔在備忘錄中寫道，「廣告開頭就必須讓觀眾在鏡頭前，確認受訪者是曾支持川普的共和黨人，藉此解除觀眾警戒，否則觀眾會自動提高警覺，認為受訪者是反川人士，繼而駁回其觀點。」