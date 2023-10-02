迪士尼、德桑提斯法律戰 愈演愈烈

佛州迪士尼世界遊樂園入口處華德迪士尼與米老鼠的雕像。這個半獨立娛樂事業體和佛州州長德桑提斯的法律鬥爭，愈演愈烈。(美聯社)

娛樂業巨頭迪士尼 和佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)之間的法律糾紛，近期愈演愈烈。

迪士尼稍早向聯邦法院控訴德桑提斯，稱該公司因表達反對佛州 法律立場，遭德桑提斯懲罰；州長侵犯了迪士尼言論自由權，違反憲法第一修正案。

9月28日，德桑提斯及由他任命人士組成的迪士尼世界管轄權責單位「佛州中部旅遊監督區」(Central Florida Tourism Oversight District)，要求聯邦法官駁回迪士尼訴訟；稱此說毫無根據，是迪士尼想「恢復其企業王國的最後一搏」。

迪士尼與有意角逐2024年共和黨總統提名的德桑提斯之間衝突始於去年，當時迪士尼公開反對佛州一項禁止在低年級課堂教授性取向和性別認同課程的州法。德桑提斯隨即採取報復，直接接管了提供迪士尼世界主題樂園度假村市政服務的「佛州中部旅遊監督區」。該度假村在佛州佔地25000英畝。

「佛州中部旅遊監督區」很快向州法院控訴迪士尼，試圖讓所有在該任命之前達成的協議無效。這些協議將設計施工控制權從管理區轉移給迪士尼公司，並禁止管理區在未經迪士尼許可下，使用迪士尼人物肖像或其他智慧財產權。

迪士尼已針對這起州法院訴訟案提出反訴，要求州法院宣布這些協議有效且可執行。迪士尼28日進一步修改反訴內容，聲稱由德桑提斯控制的管理區，違反了美國憲法有關合約和正當程序的規定。

迪士尼也要求德桑提斯辦公室在10月27日以前，提供簡訊電郵等內部通訊、地區綜合計畫開發協議以及將地區控制權移交德桑提斯的立法文件。