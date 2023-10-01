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伊州化學槽車翻覆5死5傷 有毒氨氣外洩急撤500居民

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釀5死5傷 伊州化學槽車翻覆 有毒氨氣外洩急撤500居民

中央社／伊利諾州春田市30日綜合外電報導
伊利諾州中部一輛化學槽車翻覆，造成5人喪命、5人重傷，並導致有毒氨氣外洩，迫使方圓1英里（約1.6公里）內的大約500位居民緊急撤離。（美聯社）
伊利諾州中部一輛化學槽車翻覆，造成5人喪命、5人重傷，並導致有毒氨氣外洩，迫使方圓1英里（約1.6公里）內的大約500位居民緊急撤離。（美聯社）

伊利諾州中部一輛化學槽車翻覆，造成5人喪命、5人重傷，並導致有毒氨氣外洩，迫使方圓1英里（約1.6公里）內的大約500位居民緊急撤離。

美聯社報導，伊利諾州環保廳（Illinois Environmental Protection Agency）表示，昨晚9時25分左右，一輛載有腐蝕性無水氨的化學槽車在圖托波利斯鎮（Teutopolis）翻覆，裝載的2萬8390公升無水氨有一半以上外洩。

艾芬漢郡（Effingham County）法醫羅茲（Kim Rhodes）說道，5名死者之中有3人來自同個家庭，包括1名成年人和2名12歲以下孩童。

羅茲還說，另外2名死者是來自外州的成年駕駛人。此外，還有5名傷患被送到醫院，目前情況不明。

有關當局沒有公布罹難者姓名，也沒有談到死因。

緊急救援人員連夜工作，試圖控制外洩污染範圍，並設法接近事發地點。

艾芬漢郡警長庫恩斯（Paul Kuhns）於今天上午的記者會表示：「就在我們說話的同時，我們有很多勇敢的消防員、急救人員、危險物品專家及警員正於現場工作。 」

公私部門的環保承包商紛紛趕往圖托波利斯鎮，以提供清理程序的建議。圖托波利斯鎮人口約1600人，位於聖路易市（St. Louis）東北方約177公里。

國家運輸安全委員會（NTSB）發言人加布里斯（Jennifer Gabris）告訴美聯社，國家運輸安全委員會將調查這起事故。

影片來源：YouTube WSIL News 3

伊利諾州

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